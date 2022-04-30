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台中+756例…累計3中症住加護病房 3人都打過疫苗

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導

台中市今新增756例確診。台中市衛生局長曾梓展說，12歲以下有108例，65歲34例，截至今天，累計有3例中症住加護病房治療中，3人都有打過疫苗，有2人打3劑、1人打2劑。

曾梓展說明，今天新增2例住院，其中一例插管，累計到今天有3名中症，在加護病房治療中，分別是72歲男性插管，為養護中心住戶，有失智、腦部病變，已接種二劑AZ、一劑莫德納3劑疫苗。85歲女性有肺癌病史，打過兩劑AZ；30歲男性患有失覺失調，為養護中心住戶，打過二劑AZ、一劑莫德納，共3劑疫苗。

台中市長盧秀燕透過視訊說明，今天新增756例，包含校園群聚77例、職場群聚72例與家庭、朋友群聚176例。居家照護統計截至今日上午10時，申請居家照護2392人，其中1917人收案居家照護、92人評估中、383位未符合收案條件。提醒市民，今天起為五一連假，希望民眾外出口罩戴緊緊，減少到人潮多的地方，保護自己、守護家人。

台中市今新增756例確診。圖／台中市政府提供
台中市今新增756例確診。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕透過視訊說明，居家照護統計截至今日上午10時，申請居家照護2392人，其中1917人收案居家照護。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕透過視訊說明，居家照護統計截至今日上午10時，申請居家照護2392人，其中1917人收案居家照護。圖／台中市政府提供

新冠肺炎 COVID-19 台中市

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