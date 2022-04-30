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南投中寮鄉淪快篩試劑孤島 衛生所預計5月4日供應

中央社 / 南投縣30日電

南投中寮鄉唯一社區藥局申請較慢，未列實名制家用快篩試劑首輪販售點，淪快篩試劑孤島，衛生局今天表示，成功爭取將中寮鄉衛生所列偏鄉衛生所，預計5月4日在衛生所供應。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，南投縣政府今天公布43例確診個案，其中來自家庭感染15例、職場4例、校園4例、朋友感染3例、感染源未明15例、外縣市2例轉回當地衛生局，目前451人居家隔離、113例居家照護，尚無住院中重症病患。

縣府衛生局資料，今天公布確診個案中，有國小1年級學童確診，因同班同學確診被匡列居隔，28日晚間腹瀉、昨天上午高燒、咳嗽，就醫PCR採檢確診，Ct值16.3，另有1名學生喉嚨痛、咳嗽，醫院採檢確診，Ct值16.9，目前這班居隔陰轉陽確診2人，持續監測學生健康。

另有旅行團群聚確診，個案與朋友一起參加金門旅遊，全團共18人，個案昨天有倦怠、喉嚨沙啞，後來聽說一起旅行的友人夫妻確診，趕緊自行去藥局買快篩試劑，檢測陽性，醫院採檢陽性，Ct值16.5，目前居家照護。

南投縣衛生局長陳南松透過新聞稿表示，中寮鄉唯一的社區藥局因申請作業較慢，未被排入實名制快篩試劑首輪販售據點，經向中央協調，昨天爭取到將中寮鄉列為無藥局偏鄉，預計5月3日可獲配快篩試劑，5月4日供鄉民購買，期間若有緊急需求，衛生局將調度供應，中寮鄉衛生所也會隨時守護鄉親健康。

衛生局 快篩 衛生所

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