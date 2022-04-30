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彰化縣今+158！公費快篩試劑用量大 縣市列冊提報中央撥發

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
國內確診個案數量增加，中央將採實報實銷的方式配發各縣市快篩試劑。報系資料照
國內確診個案數量增加，中央將採實報實銷的方式配發各縣市快篩試劑。報系資料照

彰化今天公布新增新冠肺炎確診人數為158人，由於校園確診人數攀升，在大量匡列後讓快篩試劑面臨不足，彰化縣向中央求救，衛生局長葉彥伯說，這幾天獲得中央回應，將採實報實銷的方式配發快篩劑，依匡列隔離人數造冊提報，中央就會依造提報的名冊配發，至於幼兒園快篩劑的部分，則由衛生局負責處理。

彰化縣衛生局統計，目前校園平均1人學生確診必須匡列採檢同班與補習班約40人，依照接下來疫情往上飆的趨勢，估算每天學校至少要1萬劑快篩試劑。

衛生局長葉彥伯說，3+4居家隔離者有需要再快篩，中央針對成人、大學以上學生提供3劑公費快篩試劑，分別在匡列時、有症狀、自主防疫期間共3次，國小到高中學生則提供2劑公費快篩試劑，學生自主防疫期間結束後，需快篩陰性才可以上學，隔離期間有症狀再採檢，可避免消耗過多資源在輕症隔離者上，才有更多量能處理老人、重症確診者。

快篩 衛生局

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