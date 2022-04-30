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重振鳳凰谷鳥園 民代協調盼由南投縣接手轉型活化
鳳凰谷鳥園曾是國內知名景點成立已40年，精省後併入文建會，2013年併入科博館。立委許淑華表示，鳥園設施老舊、人手不足，逐漸沒落，每年科博館撥款1800萬元維持營運，當地居民希望由地方接手經營，減少公帑支出；科博館負責教育研究，讓鳥園轉型重生。
鳳凰谷鳥園位在鹿谷鄉鳳凰村山麓，海拔650至800公尺，佔地30公頃。建園時屬台灣省政府管轄，1999年因精省改隸文化建設委員會，更名「國立鳳凰谷鳥園」，2013年併入國立自然科學博物館並更名為「鳳凰谷鳥園生態園區」。
許淑華說，鳳凰谷鳥園成立40年，面臨遊客減少，人力、經費不足問題，每年科博館提撥1800萬元經費維持，但只靠個別活動，仍難擋逐漸沒落趨勢。5月起草屯鎮九九峰動物樂園開幕，同樣是以鳥類飛禽為主，加上交通方便，可能導致鳳凰谷鳥園進一步邊緣化。
她說，鳳凰谷鳥園由科博館經營、但園區土地向台大實驗林租用，經費又來自教育部，她將邀集相關單位一起討論，是否可由地方政府接手經營，同時由科博館維持鳥園的教學教育功能，讓鳳凰谷鳥園獲得轉型發展的機會，並與九九峰動物樂園互補，成為南投觀光新亮點。
科博館館長焦傳金說，鳥園囊括自然、環境生態教育、鳥類保育，並有鳥禽展示、保育類鳥禽收容、生物多樣性維護，目前有117種、897隻鳥類，科博館編列1800萬元投入鳥園營運，每年參觀人平均15萬人次，近年新冠肺炎疫情，鳥園是戶外、自然展演空間，因此遊客人數增加，每年平均收入300萬到400萬元。
立委許淑華關心鳥園營運，焦傳金表示，對與地方政府合作持開放態度，並尊重教育部規畫，若由地方政府接手經營，科博館仍願意維持鳥園的教學教育功能，攜手打造2.0版鳳凰谷鳥園。
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