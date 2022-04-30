台中外埔期間限定美景登場 1.3公頃彩繪稻田吸睛

台中市農業局為推動農村觀光，於外埔區水流東休閒農業區設置達1.3公頃的「富市台中•漫遊水流東」彩繪稻田，以水流東休閒農業區為設計元素，用4種顏色稻秧編織出農產與景觀特色，圖畫美景正值最佳觀賞期，6月下旬前都歡迎民眾到此限定美景拍照打卡。

「富市台中•漫遊水流東」彩繪稻田運用白、綠、黃及紫4種顏色稻秧編織而成，為完成彩繪稻田，須先進行圖案設計，再由專業工作團隊於農田進行整地、翻土、畫線及座標定位等工作，目前已進入最佳觀賞期，6月下旬水稻抽穗後將會失去圖案原貌，漫遊水流東，採果兼品酒，親身體驗鄉村慢活、樂活、好生活。

農業局指出，外埔區農產多元除有水稻、花卉、紅龍果、葡萄、百香果等，當地有多家特色農村酒莊，更有葡萄酒故鄉美譽，每逢假日，是親子同樂體驗採果製酒、品嘗美食與踏青的好去處。

農業局提到，台灣西部的溪流多向西流，日治時期，為引大安溪水源灌溉后里及外埔區農田，規劃設計出「水流東」的后里圳，成為特殊的向東流灌溉溝。

水流東休閒農業區是外埔特色景點，交通便利卻依舊保有純樸鄉村氣息，設有步道，綠樹成蔭，適合散步、騎單車，一端有虎腳庄假日農夫市集，另設有高鐵觀景台，由高處俯瞰田園風光，尤其5月桐花盛開時，漫遊步道，微風消暑，亦是農村的夏日浪漫。

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