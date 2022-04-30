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台中市大安農會送千塊金磚米撲滿 號召存銅板助弱勢

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導
民眾食用完產銷履歷安泉米後，將硬幣投入金磚米撲滿，累積一定金額後，可自行將撲滿捐給需要幫助的人，圖／大安區農會提供
民眾食用完產銷履歷安泉米後，將硬幣投入金磚米撲滿，累積一定金額後，可自行將撲滿捐給需要幫助的人，圖／大安區農會提供

台中市大安區農會為慶祝金磚米典藏禮盒，榮獲第一屆台灣好米禮盒選拔網路人氣獎，將發送1000塊限量金磚米撲滿，29日起號召有愛心民眾或機關團體，食用在地產銷履歷安泉米後，每天1銅板投入金磚撲滿，再自行捐給需要幫助的人。

大安農會推出「公益ANNO 永續善農」，將免費發送限量1000塊金磚米撲滿，號召有意願做愛心的民眾或機關團體，即免費獲得1塊金磚米撲滿；而在食用完產銷履歷安泉米後，把1元、5元、10元、50元硬幣投入，每天1個銅板，累積一定金額，可自行將撲滿捐給需要幫助的人，再依活動辦法辦理，就能再獲得1塊金磚米撲滿。

大安農會指出，「公益ANNO 永續善農」活動已在臉書「飛天豬˙安農」公告，分4階段進行，即日起至明年5月20日，只要在表單填寫資料並分享貼文，即可獲得1塊金磚米撲滿，接著一點一滴存入愛心再送給需要幫助的人；9月5日至2023年3月21日至臉書留言「我是ANNO公益大使，我捐款給某單位！」即可再獲取1塊金磚米，再繼續投入銅板累積愛心，讓這股暖流延綿不絕。

大安區農會表示，農會秉持取之於社會、用之於社會的回饋心，連結大眾發揮善心，造福廣大的弱勢團體，傳承百年安農的永續精神，用善心溫暖需要幫助的人，用善行連結起每位有能力幫助別人者，使社會更美好，人間更有情，善念永傳遞。

台中市大安農會免費發送限量1000塊金磚米撲滿做公益。圖／大安區農會提供
台中市大安農會免費發送限量1000塊金磚米撲滿做公益。圖／大安區農會提供

農會 愛心 產銷履歷

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