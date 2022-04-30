全國之先！彰化消防員提前5月全面實施「勤二休二」

彰化外勤消防員過去執行「勤二休一」休假制度，彰化消防局今年3月起在8個分隊試辦「勤二休二」，降低每月工作天數，消防局考量目前疫情日趨嚴峻，原預定於6月1日全局實施勤二休二制度，率全國之先提前至5月1日起全面辦理。

彰化消防局在去年為避免同仁交叉感染風險，維持救災救護勤務運作，試辦勤二休二制度，考量隨著疫情升溫，防疫救護勤務可能更加繁重，加上大部分鄉鎮分僅有1個消防分隊，消防局評估勤二休二制度有助於維持消防分隊疫情期間正常運作。

有外勤小隊長說，過去二休一可彈性讓同仁選擇外出用膳，但其實這段時間出勤機率並不低，二休二實施後取消用膳，對整體戰力提升。

消防局試辦勤二休二，考量分隊長需掌握隊上狀況，仍維持勤二休一，小隊長以下才執行勤二休二，有小隊長指出，過去休假對幹部限制多，包括不能連休3天，分隊不能超過2個幹部一起休等，因此每年特休沒休完過，新制後這些限制取消，較能實際消化假，也能有連續休假時間。

彰化消防局長施順仁說，彰化消防編制上需要985人，預算員額中有747人，目前713人值勤，預計今年會再增加9人，明年再增加24名人力，同仁擔心新制排假問題，將放寬以每個分隊的一半再減一至二人為最低人力，也不會隨便停休同仁的假。