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全國之先！彰化消防員提前5月全面實施「勤二休二」
彰化外勤消防員過去執行「勤二休一」休假制度，彰化消防局今年3月起在8個分隊試辦「勤二休二」，降低每月工作天數，消防局考量目前疫情日趨嚴峻，原預定於6月1日全局實施勤二休二制度，率全國之先提前至5月1日起全面辦理。
彰化消防局在去年為避免同仁交叉感染風險，維持救災救護勤務運作，試辦勤二休二制度，考量隨著疫情升溫，防疫救護勤務可能更加繁重，加上大部分鄉鎮分僅有1個消防分隊，消防局評估勤二休二制度有助於維持消防分隊疫情期間正常運作。
有外勤小隊長說，過去二休一可彈性讓同仁選擇外出用膳，但其實這段時間出勤機率並不低，二休二實施後取消用膳，對整體戰力提升。
消防局試辦勤二休二，考量分隊長需掌握隊上狀況，仍維持勤二休一，小隊長以下才執行勤二休二，有小隊長指出，過去休假對幹部限制多，包括不能連休3天，分隊不能超過2個幹部一起休等，因此每年特休沒休完過，新制後這些限制取消，較能實際消化假，也能有連續休假時間。
彰化消防局長施順仁說，彰化消防編制上需要985人，預算員額中有747人，目前713人值勤，預計今年會再增加9人，明年再增加24名人力，同仁擔心新制排假問題，將放寬以每個分隊的一半再減一至二人為最低人力，也不會隨便停休同仁的假。
施順仁表示，消防署目前推動消防員休假兩班制，近期有外縣市洽詢彰化試辦「勤二休二」的狀況，也有戶籍在外縣市的隊員因縣內推新的休假制度選擇繼續在彰化服務。
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