防疫也要顧健康 媽趣迷你馬拉松今如期開跑

母親節即將來臨，彰化縣媽趣迷你馬拉松今天上午開跑，300多名親子從田中鎮高鐵彰化站出發，跑走一圈3公里，抵達終點拿康乃馨隨拍隨印親子照，為今年母親節留下美好印記。

彰化縣去年獲得教育部體育署評比為「110年運動i臺灣計畫績效特優縣市」，縣府今年持續推動111年運動i臺灣2.0計畫，規畫辦理2000場次體育活動，即使Omicron疫情嚴峻，戶外健身還是要，媽趣迷你馬拉松如期舉辦。

300多名親子在高鐵彰化站集合，不少對親子穿親子裝，起跑前或甩手或彎曲膝蓋拉筋，場面活潑。縣長王惠美說，疫情期間，運動健身格外重要，縣府積極推動運動i臺灣計畫，推動各類體育活動，去年參與人數多達10萬人次。

今年運動ｉ臺灣2.0計畫定調為「親子運動年」，教育部今年補助2248萬元，縣府規畫攜手縣體育會、各鄉鎮市體育會和大專院校共同執行一般性、身心障礙者及原住民族三大專案、155項計畫，將在26鄉鎮市舉辦超過2000場次活動。

中華民國舒康樂活運動協會理事長張鴻均表示，運動讓人更健康，也讓親子關係更緊密，這次運動i臺灣2.0計畫啟動結合迷你馬拉松活動，相信可以讓更多人了解運動的樂趣。

運動i臺灣2.0計畫共有一般專案、身心障礙者專案、原住民族專案等三大專案計畫，一般專案兼顧各種族群民眾，包括女性運動、銀髮族運動、輕艇體驗營、國民體育日，縣府為推動南、北彰運動人口發展，分別在田中高鐵站、縣立體育場設立南、北彰運動熱區，提供民眾全程免費參加體驗課程及運動的機會。