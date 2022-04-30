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防疫包到宅！彰化戶所主管當宅配員 騎機車頂烈陽親送

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
因應新冠肺炎需要居家檢疫、隔離，彰化民眾會收到縣市政府的「關懷防疫包」，還有新制的居家健康照護包。圖／彰化縣府提供
因應新冠肺炎需要居家檢疫、隔離，彰化民眾會收到縣市政府的「關懷防疫包」，還有新制的居家健康照護包。圖／彰化縣府提供

因應新冠肺炎需要居家檢疫、隔離民眾大都會收到縣市政府的「關懷防疫包」，有的縣市由村里幹事系統發送，彰化則由戶政單位發送，因考量同仁業務量以及意願，許多戶所都是戶政主管親自送達家戶，「宅配員」一做就是2年多，在隔離新制3+4以後，甚至需要周末加班送防疫包。

去年大量國外回國鄉親依規定都須進行居家檢疫，另包括確診者居家隔離也都會收到縣府的關懷防疫包，包括口罩、體溫計、肥皂、專用垃圾袋等物資；本月17日啟動的輕症確診者居家照護，衛生單位也準備居家治療健康照護包，內有快篩試劑、血氧機、指示用藥（包括普拿疼、鼻塞藥、化痰藥、消炎藥等），彰化已累計400多人。

有戶所主管指出，為送防疫包每天都需要騎著機車外出，分上下午場，一次帶著7 、8份防疫包安排路線沿路送，以免浪費時間，有時到場電話連絡不到人還要在大太陽底下等待，實在可以體會送貨員的辛苦。

戶所大都是由主任、秘書以及幹部分擔送防疫包，縣府民政處也預告未來居家治療的照護包也將由戶所一併送達，戶所主管說，為降低風險都不太會進到民眾屋內，大都是連絡後將防疫包放在門口，請鄉親自行拿進家裡。

曾遇過大樓民眾收到防疫包後叮嚀若有人問千萬不要透漏是送防疫包，擔心被人另眼相看，也有的家戶傳染快，陸續有人確診，連續幾天都到同一住戶送物資。

戶政人員指出，有的縣市是由村里幹事送防疫包，但非六都是民選鄉鎮市長，縣府將送防疫包的工作攬著做，也是想趁機拉攏民心，表達對鄉親的關心。

居家隔離 居家檢疫 彰化

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