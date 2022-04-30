中捷轉乘不便？ 學者：開綠線延伸線先導公車擴大服務

台中捷運公司昨舉辦「台中捷運轉乘精進研討會」董事長林志盈指出，民眾反映乘客轉乘不方便，並提到銜接捷運車站的人行道不夠友善等。市府交通局研議，在公車業者服務量能允許下，開行綠線延伸線先導公車，除擴大既有捷運服務範圍外，也可培養未來延伸線的運量。

中捷公司董事長林志盈表示，中捷正式營運一年以來，民眾反映包括捷運轉乘公車路線太少、公車候車時間太長、車站周邊步行環境不友善等問題。

逢甲大學中區區域運輸發展研究中心主任林良泰表示，都市交通移動過程中注重以人為本，不論從運具的軟硬體整合出發、台鐵與台中捷運雙軌道整合、彰化-烏日快捷串聯服務改善、捷運先導公車都是必要作為。參考相關案例改善與經驗，可清楚知道客運業者的進退與考量，運輸資源仍需重新分配與定期滾動檢視與調整。

捷運先導公車即台灣規劃中或興建中捷運線的先行體驗公車路線，設置目的包括協助捷運路線規劃作業、培養大眾運輸運量、形塑高齡友善的運輸環境等等

交通局推動的幹線公車串聯台中市重要路廊與捷運車站，對捷運綠線也扮演很重要的角色，捷運綠線南北端點舊社站及高鐵台中站，希望相關主管機關支持且在公車業者服務量能允許下，開行綠線延伸線先導公車，除擴大既有捷運服務範圍外，也培養未來延伸線的運量。

林志盈表示，研討會探討轉乘內容雖然以公車、公共自行車及步行空間為主軸，但透過大數據分析更全面檢視捷運轉乘特性、參考其他縣市捷運轉乘優化案例、私人運具與捷運間轉乘關係、建議台鐵新烏日站停靠對號列車等，是未來以持續努力的方向。