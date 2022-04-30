中市列管新增165家未登工廠 勒令49家停工

既有未登記工廠申請納管期限今年3月21日截止，經濟部近期列管台中市165家疑似未登記工廠，經「台中市政府未登記工廠聯合加強矯正小組」稽查已陸續清查136家，清查率達83%。

經發局統計，今年申請納管有1萬169家之外，臨登轉特登的有1750家；另收件8375家核准4421家，其餘審查中。其中1635家提出改善計畫，陸續增加中，須在7年完成改善。

經濟部空拍資料，陸續清查未登記工廠，目前新增列管165。經發局長張峯源指出，清查結果48家已申請納管或取得一般或特定工廠登記、非屬工廠約38家、50家未登記工廠（1家已停工歇業、49家勒令停工）另29家陸續排入勘查確認，若查處屬未登記工廠者，將優先輔導遷廠至合法工業用地設廠，若未配合停工，將依法停止供電、供水及拆除。

經發局表示，為遏止未登記工廠氾濫並導正經濟秩序，中市由工業、環保、消防、土地、建築等主管機關組成「台中市政府未登記工廠聯合加強矯正小組」每周至少3次聯合稽查，針對民眾陳情及其他機關通報工廠違規案件，加以查處。

經發局說明，工輔法明確規定2016年5月20日後新增未登記工廠、未配合輔導政策的既有未登記工廠，既經查獲屬實，市府有關機關將依法查處。

局長張峯源舉例，位在烏日的塑膠製品工廠，經民眾檢舉「台中市政府未登記工廠聯合加強矯正小組」聯合稽查，發現是新增未登記工廠，經發局隨即勒令停工，並積極輔導遷廠至合法工業用地設廠，目前已購置彰化縣甲種工業用地。此外，有廠商積極尋覓可供設廠用地，如台中市或周邊縣市丁種建築用地或工業園區（如彰濱工業區）。

經發局重申，對於未登記工廠，市府另提供相關遷廠購地貸款資訊，如「台中市青創夢想家專案辦公室」提供台中市政府青年創業及中小企業貸款、經濟部中小企業處相關遷廠申貸資訊，業者如有遷廠資金需求可電洽諮詢專線04-25675713由專人提供諮詢。