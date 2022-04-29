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防疫「宅植物」受歡迎 田尾2022草間迷植免費觀賞

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
非洲蓳也是苦苣苔家族成員，喜歡涼爽略帶潮濕的環境。記者簡慧珍／攝影
非洲蓳也是苦苣苔家族成員，喜歡涼爽略帶潮濕的環境。記者簡慧珍／攝影

公寓的房間和陽台不可能全日照，適合半日照或少量光照的「宅植物」當道，防疫期間備受歡迎，彰化縣菁芳園、苦苣苔同好會Dolly Yeh、彰化縣田尾休閒農業協會這個周休二日，舉辦別開生面的2022草間迷植展覽，展示300多種低光照植物，令人大開眼界。

俗話說「外行看熱鬧，內行看門道。」2022草間迷植─迷眩の精靈植物，展出苦苣苔、寶石蘭、秋海棠這三大類植物，田尾鄉菁芳園展館二樓布置成秋海棠森林、苦苣苔花園及寶石蘭特區，不乏常見園藝甚至藥用植物，例如藥用植物金線蓮是寶石蘭家族成員，花色花形繁多的非洲蓳是苦苣苔科園藝主力，秋海棠葉形葉色多變，既可賞花又能賞葉。

菁芳園園藝師黃鐘逸說，都市公寓日照不足，若種植喜歡陽光的植物往往生長不良，苦苣苔、秋海棠與寶石蘭需要陽光不多，苦苣苔科的非洲蓳只要一盞小燈就能活得很好，在家裡種幾盆這類植物不僅有綠美化效果，種得好看又有成就感。

展場布置暗室展示會葉片顯現孔雀藍光的秋海棠，園藝師黃鐘逸稱這是物理現象「結構色」，利用多層膜和繞射光柵結構所發出有光澤的顏色，生物界很多類似例子，像綠頭鴨、孔雀的藍綠色羽毛，烏鴉鳳蝶翅膀遇到光照時，都會發出藍光或藍綠光，民眾有興趣，可挑選價格親民的賽茲摩爾秋海棠作為居家園藝植物。

2022草間迷植─迷眩の精靈植物展覽明4月30日、5月1日在菁芳園登場，免費觀賞，明天上午10點到下午5點，星期日提前到下午4點結束，菁芳園為這次展覽製作草間迷植限定的鮮奶冰淇淋泡芙佐秋海棠花醬，秋海棠花醬摻入帶果粒的蘋果醬，味覺層次更豐富。

2022草間迷植展覽限定的秋海棠花醬冰淇淋泡芙。記者簡慧珍／攝影
2022草間迷植展覽限定的秋海棠花醬冰淇淋泡芙。記者簡慧珍／攝影
寶石蘭個體迷你，不需要太多光線，是理想的居家植物。記者簡慧珍／攝影
寶石蘭個體迷你，不需要太多光線，是理想的居家植物。記者簡慧珍／攝影
秋海棠家族有不同形態，大多以觀葉為主。記者簡慧珍／攝影
秋海棠家族有不同形態，大多以觀葉為主。記者簡慧珍／攝影

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