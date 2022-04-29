防疫「宅植物」受歡迎 田尾2022草間迷植免費觀賞

公寓的房間和陽台不可能全日照，適合半日照或少量光照的「宅植物」當道，防疫期間備受歡迎，彰化縣菁芳園、苦苣苔同好會Dolly Yeh、彰化縣田尾休閒農業協會這個周休二日，舉辦別開生面的2022草間迷植展覽，展示300多種低光照植物，令人大開眼界。

俗話說「外行看熱鬧，內行看門道。」2022草間迷植─迷眩の精靈植物，展出苦苣苔、寶石蘭、秋海棠這三大類植物，田尾鄉菁芳園展館二樓布置成秋海棠森林、苦苣苔花園及寶石蘭特區，不乏常見園藝甚至藥用植物，例如藥用植物金線蓮是寶石蘭家族成員，花色花形繁多的非洲蓳是苦苣苔科園藝主力，秋海棠葉形葉色多變，既可賞花又能賞葉。

菁芳園園藝師黃鐘逸說，都市公寓日照不足，若種植喜歡陽光的植物往往生長不良，苦苣苔、秋海棠與寶石蘭需要陽光不多，苦苣苔科的非洲蓳只要一盞小燈就能活得很好，在家裡種幾盆這類植物不僅有綠美化效果，種得好看又有成就感。

展場布置暗室展示會葉片顯現孔雀藍光的秋海棠，園藝師黃鐘逸稱這是物理現象「結構色」，利用多層膜和繞射光柵結構所發出有光澤的顏色，生物界很多類似例子，像綠頭鴨、孔雀的藍綠色羽毛，烏鴉鳳蝶翅膀遇到光照時，都會發出藍光或藍綠光，民眾有興趣，可挑選價格親民的賽茲摩爾秋海棠作為居家園藝植物。