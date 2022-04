蔡依林御用彩妝師牽線 弘光與MAKE UP FOR EVER辦展

弘光科技大學與世界知名MAKE UP FOR EVER彩妝學院合作,今在台中國家歌劇院舉辦「MAKE UP IS ART • NATURE RECONNECTION」展覽,32幅作品呈現因疫情肆虐,創作出反思美與自然的重要。即日起至5日8日,在台中國家歌劇院「忘我廳」舉辦。

弘光科大校長黃月桂指出,MAKE UP FOR EVER彩妝學院在巴黎成立20周年,正舉行全球紀念活動,此次選擇在亞洲、台灣台中國家歌劇院作為首發,弘光很榮幸能與國際級彩妝教育學院合作,共同創造結合藝術、教育、彩妝新視野的藝術饗宴

MAKE UP FOR EVER台灣區總經理陳佩琳表示,新冠肺炎改變全世界,巴黎和上海MAKE UP FOR EVER彩妝學院的學生,受到回歸本質的啟發,將化妝轉化成藝術形式,創作32幅重新反思人類與自然共生的藝術作品。

天后蔡依林御用彩妝師、妝品系教授簡淑玲深受作品感動,主動接洽及策劃,促成這項全球活動,即日起至5日8日,在台中國家歌劇院「忘我廳」舉辦,成為亞洲區首展。