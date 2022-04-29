蔡依林御用彩妝師牽線 弘光與MAKE UP FOR EVER辦展
弘光科技大學與世界知名MAKE UP FOR EVER彩妝學院合作，今在台中國家歌劇院舉辦「MAKE UP IS ART • NATURE RECONNECTION」展覽，32幅作品呈現因疫情肆虐，創作出反思美與自然的重要。即日起至5日8日，在台中國家歌劇院「忘我廳」舉辦。
弘光科大校長黃月桂指出，MAKE UP FOR EVER彩妝學院在巴黎成立20周年，正舉行全球紀念活動，此次選擇在亞洲、台灣台中國家歌劇院作為首發，弘光很榮幸能與國際級彩妝教育學院合作，共同創造結合藝術、教育、彩妝新視野的藝術饗宴
MAKE UP FOR EVER台灣區總經理陳佩琳表示，新冠肺炎改變全世界，巴黎和上海MAKE UP FOR EVER彩妝學院的學生，受到回歸本質的啟發，將化妝轉化成藝術形式，創作32幅重新反思人類與自然共生的藝術作品。
天后蔡依林御用彩妝師、妝品系教授簡淑玲深受作品感動，主動接洽及策劃，促成這項全球活動，即日起至5日8日，在台中國家歌劇院「忘我廳」舉辦，成為亞洲區首展。
展場以大自然為靈感，延伸「萬獸蛻變」、「延展視界」、「異想植蘊」、「重返大地」四大主題，共32幅作品。展出期間4月30日及5月1日、7日、8日下午1時至3時，弘光科大妝品系與品牌合作彩妝師將帶領學生，進行人體彩繪實境演出，向彩妝藝術致敬。
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