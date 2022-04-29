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荔枝椿象危害大 中市農業局下月推無人機灑皂素

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
台中市議員張玉嬿呼籲，擴大培育荔枝椿象的剋星平腹小蜂，友善農作環境。記者林佩均／攝影
台中市議員張玉嬿呼籲，擴大培育荔枝椿象的剋星平腹小蜂，友善農作環境。記者林佩均／攝影

荔枝椿象對荔枝、龍眼危害大，現行化學藥劑除蟲成效最大，市議員張玉嬿認為農藥危害環境大且害蟲易有抗藥性，應推廣有機皂素、淡紫菌、擴大培育荔枝椿象的剋星平腹小蜂，友善農作環境。農業局表示，培育平腹小蜂技術因人力有限，已達最大量能；淡紫菌尚在研發階段、而下月將首度以無人機噴灑皂素，鎖定11公頃的廢耕園，進一步檢視成效。

台中市荔枝產區約1500公頃、龍眼1800公頃，是台中市重要農產之一。張玉嬿今在議會質詢提出，除了現行農藥噴蟲外，市府應尋求對環境更友善的除蟲方式，她舉例，可以仿傚彰化縣運用無人機噴灑皂素(脂肪酸鉀鹽)，讓椿象不築巢、不產卵，成效好，就該擴大試辦。

張玉嬿指出，台中農改場發表蟲生真菌「淡紫菌TCTeb01」菌株，經試驗，荔枝椿象成蟲溫室致死率達九成，田間致死率達八成，農業局應納入評估。她也要求，目前培育年產500萬隻平腹小蜂仍嫌不足，應提高為兩成。

農業局長蔡精強表示，荔枝椿象危害多年，造成收成減產2至3成，目前以化學藥劑，也就是農藥噴灑最為有效，補助藥劑每公頃最高2000元。

其次，為生物防治的平腹小蜂，市府年編約500萬元經費委外復育，受限委外單位人力有限，目前最高量即為500萬隻，去年施行約51.4公頃廢耕園，今年持續辦理，研議擴大釋放面積。

下月，農業局將以無人機噴灑皂素，鎖定11公頃廢耕園，蔡精強說，此項技術困難點在於，難將藥劑直接噴在樹枝椿象身上，可能受風力或蟲躲在樹葉中，造成噴灑難度提高，將請太平區農會、中興大學進行調查評估其效益，成效若好，將擴大辦理。

另外，有關導入台中區農業改良場研發的「淡紫菌TCTeb01」菌株，未來若該場授權廠商量化生產，農業局將研議採用，減少化學農藥施用。

荔枝椿象危害台中市農作物。圖／台中市議員張玉嬿提供
荔枝椿象危害台中市農作物。圖／台中市議員張玉嬿提供

荔枝椿象 台中市

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