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員林取消母親節表揚大會 永靖表揚沒餐會改送蛋糕

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
員林市公所原訂明天舉辦的母親節表揚大會也臨時喊停，員林市長游振雄說，經過緊急調查參加意願後，決定取消明天表揚大會，避免群聚，游振雄將改以一一到模範母親家中表揚，致贈賀匾和餐券。記者林宛諭／攝影
員林市公所原訂明天舉辦的母親節表揚大會也臨時喊停，員林市長游振雄說，經過緊急調查參加意願後，決定取消明天表揚大會，避免群聚，游振雄將改以一一到模範母親家中表揚，致贈賀匾和餐券。記者林宛諭／攝影

COVID-19疫情延燒，彰化縣今天新增確診病例194例，員林市公所原訂明天舉辦的母親節表揚大會也臨時喊停，員林市長游振雄說，經過緊急調查參加意願後，決定取消明天表揚大會，避免群聚，游振雄將改以一一到模範母親家中表揚，致贈賀匾和餐券。

員林公所今年原訂4月30日在員林皇潮鼎宴會館舉辦表揚模範母親慶祝大會，以往母親節表揚大會動輒席開百桌，模範母親的家人也都會陪同餐宴，但今年除了先取消餐宴，改發每名模範母親二千元餐券，僅舉行表揚大會，但隨著疫情升溫，今天下午公所緊急通知取消明天的表揚大會。

「這是疫情期間不得已的決定」游振雄說，由於有家屬表示，怕年事已高的老人家若到表揚大會群聚，會有染疫風險，尤其有些老人家考量身體因素還未打到第三劑疫苗；原本公所還衡量限制參與的家屬人數，但也有家屬說母親被表揚，是全家的喜事，很多家人都想一起參加，由於辦與不辦都有兩難，公所經過調查意願後，決定由市長一一親自到府表揚，取消群聚的表揚大會。

游振雄說，雖模範母親共表揚45人，但連同家屬參加都至少是500人以上的活動，為了長輩與家屬健康，不得已取消表揚大會，不過表揚誠意不變，他會一一到模範母親家中致贈賀匾和禮品，並和模範母親及家人合影留念。

永靖鄉公所將於5月7日在新吉利婚宴美食會館舉辦的母親節表揚大會，也取消餐會，表揚完後改以致贈餐盒和蛋糕餐點讓受獎人帶回家享用。

模範母親 游振雄 員林

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