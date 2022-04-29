官員陸續確診 中市議會下周運作正常

全國疫情確診數飆升，下周一，市議會將進行教育文化業務質詢，目前文化局長陳佳君確診、新聞局長鄭照新自主健康管理，教育局長楊振昇快篩陽性，PCR結果尚未出爐。4局處恐有3位局長不能出席，市議會表示，期程照舊，不延期，確診局長由代理人出席、確診議員採視訊與會，禁止進入議會。

台中市議會表示，確診首長由代理人代理出席，總質詢及業務質詢，如議員特別要求質詢該官員，官員於會外場所以視訊方式參與，僅限該議員質詢時間。確診議員則採視訊方式與會，禁止進入議會。

市議員周永鴻自主健康管理期間，今早以視訊方式進行質詢，但過程中畫面不穩、聲音斷斷續續，最後周只好改以書面質詢。台中市議會表示，議會已加購雲端網路系統，目前網路容量充足，斷訊原因很多，例如視訊者住所訊號不穩等等，都有可能。

市議會表示，有鑑於議會網路線路系統已11年，規劃明、後年編列預算，逐步汰換內部網路系統。

台中市議長張清照重申，他要求全體員工上班時間，非必要公務需求，不可隨意流動，將感染途徑降至最低，遵守衛生局訂定的｢三要三不」，自主健康管理原則共同防疫。