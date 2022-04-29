聽新聞
test
0:00 / 0:00
921受災戶終於點交平價住宅了 專案購屋住戶喜領權狀
延宕多年的921平價住宅承購問題，南投縣府考量承租戶經濟能力及承購意願、房屋售價規範與辦法後，5年前終於找到法源與優惠的計價方式，以專案讓售方式，賣給具資格的承租戶，上午將點交權狀給北梅新、南光新社區共15戶災民，未來共有84戶受災戶可完成承購手續，領到建物及土地權狀。
南投建設處指出，921震災後為安置災民或土石流危險區住戶，所興建的平價住宅，全縣共有6處，當初係依據921震災重建暫行條例相關規定，採先租後售的方式承租給災民及有資格者，但因921震災重建暫行條例已廢止，所以縣府為解決承租者的購屋需求，特別修改南投縣縣有財產管理自治條例，以專案讓售方式，賣給具資格的平價住宅承租戶，可承購戶數有122戶，從2018年開始分3年3期來執行讓售計畫，共完成84戶。
處長李正偉說，921震後南投縣政府在南投市、草屯鎮、埔里鎮等地興建平價住宅供災民承租；多年後，住戶盼以合理價格購入，縣府修正南投縣縣有財產管理自治條例，專案核准出售列入非公用不動產得予出售範圍，民國107年獲行政院核准。
縣長林明溱自上任以後，針對921平價住宅認真尋求解決之道，評估照顧弱勢及社會資源公正分配原則，於5年前1月修正南投縣縣有財產管理自治條例，給予最大優惠與正面回應，努力解決承租戶們的困難，同時一圓災民的購屋夢，並且依各戶坪數大小計算，大多數住戶約是再繳100型130萬元的購屋金，就能買到房子。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言