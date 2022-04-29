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921受災戶終於點交平價住宅了 專案購屋住戶喜領權狀

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
南投縣府將平價住宅以專案讓售方式，賣給具資格的的921受災戶，上午15戶災民終於領到建物及土地權狀。圖／南投縣政府提供
南投縣府將平價住宅以專案讓售方式，賣給具資格的的921受災戶，上午15戶災民終於領到建物及土地權狀。圖／南投縣政府提供

延宕多年的921平價住宅承購問題，南投縣府考量承租戶經濟能力及承購意願、房屋售價規範與辦法後，5年前終於找到法源與優惠的計價方式，以專案讓售方式，賣給具資格的承租戶，上午將點交權狀給北梅新、南光新社區共15戶災民，未來共有84戶受災戶可完成承購手續，領到建物及土地權狀。

南投建設處指出，921震災後為安置災民或土石流危險區住戶，所興建的平價住宅，全縣共有6處，當初係依據921震災重建暫行條例相關規定，採先租後售的方式承租給災民及有資格者，但因921震災重建暫行條例已廢止，所以縣府為解決承租者的購屋需求，特別修改南投縣縣有財產管理自治條例，以專案讓售方式，賣給具資格的平價住宅承租戶，可承購戶數有122戶，從2018年開始分3年3期來執行讓售計畫，共完成84戶。

處長李正偉說，921震後南投縣政府在南投市、草屯鎮、埔里鎮等地興建平價住宅供災民承租；多年後，住戶盼以合理價格購入，縣府修正南投縣縣有財產管理自治條例，專案核准出售列入非公用不動產得予出售範圍，民國107年獲行政院核准。

縣長林明溱自上任以後，針對921平價住宅認真尋求解決之道，評估照顧弱勢及社會資源公正分配原則，於5年前1月修正南投縣縣有財產管理自治條例，給予最大優惠與正面回應，努力解決承租戶們的困難，同時一圓災民的購屋夢，並且依各戶坪數大小計算，大多數住戶約是再繳100型130萬元的購屋金，就能買到房子。

南投縣府將平價住宅以專案讓售方式，賣給具資格的的921受災戶，上午15戶災民終於領到建物及土地權狀。圖／南投縣政府提供
南投縣府將平價住宅以專案讓售方式，賣給具資格的的921受災戶，上午15戶災民終於領到建物及土地權狀。圖／南投縣政府提供
南投縣府將平價住宅以專案讓售方式，賣給具資格的的921受災戶，上午15戶災民終於領到建物及土地權狀。圖／南投縣政府提供
南投縣府將平價住宅以專案讓售方式，賣給具資格的的921受災戶，上午15戶災民終於領到建物及土地權狀。圖／南投縣政府提供
南投縣府將平價住宅以專案讓售方式，賣給具資格的的921受災戶，上午15戶災民終於領到建物及土地權狀。圖／南投縣政府提供
南投縣府將平價住宅以專案讓售方式，賣給具資格的的921受災戶，上午15戶災民終於領到建物及土地權狀。圖／南投縣政府提供

南投 行政院 災後

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