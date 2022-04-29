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台中市府局長1確診1快篩陽 中大型會議改視訊

中央社 / 台中29日電

台中市政府文化局長陳佳君確診COVID-19，教育局長楊振昇今天快篩陽性，正等待PCR結果，居隔中的台中市長盧秀燕表示，即日起市府中大型會議改採視訊舉行。

因與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者接觸仍在居家隔離中的盧秀燕，下午以視訊方式主持台中市疫情指揮中心記者會，她在會中證實陳佳君確診、楊振昇也快篩陽性，市府中大型會議將改採視訊舉行，小型會議也盡量採視訊，以減少傳播機會。

由於陳佳君26日曾出席台中市議會教育文化委員會餐敘，當天出席的有台中市議長張清照、副議長顏莉敏及市議員陳廷秀、陳政顯、江肇國，市府則有副市長令狐榮達、楊振昇及運動局長李昱叡等人，經快篩後，楊振昇及市議會1名專委快篩陽性，已安排到醫院PCR檢測，等待結果中。

針對陳佳君確診，盧秀燕說，陳佳君28日因喉嚨痛、流鼻水及輕微發燒，晚上使用家用快篩陽性，隨即由同住家人載至醫院PCR採檢確診，當晚通知府內同仁，並請26日至28日有業務接觸人員儘速快篩。陳佳君上午8時已在家中，並將確診資訊上傳衛生局疫調表單，目前正申請居家照護中。

盧秀燕表示，由於陳佳君在市府工作、開會全程戴口罩，按照中央最新匡列準則，是匡列同住者、同辦公室、同職場的密切接觸者，密切接觸定義是有拿下口罩，近距離接觸15分鐘以上。目前市府防疫政策均有加嚴，加上近期已都改視訊會議，因此市府內部人員，暫不用匡列，但會進行自主健康監測，詳細狀況衛生局人員也會再調查。

快篩 台中市 盧秀燕

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