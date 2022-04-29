外星人降落？ 彰化民安8號演習逼真兒童喊酷

消防車、化學車、救護車等各種救災車輛今天下午駛進彰化縣溪湖鎮，模擬戰爭發生時，彰化縣市區道路及民宅被砲彈擊中的各種搶救和防災措施，近百名溪湖國小學童和幼兒園幼童「好像看電影」，目不轉睛看得津津有味，附近住戶也來看熱鬧，對演練逼真都豎起大拇指。

彰化縣政府在湖西國小北側空地舉辦111年全民防衛動員暨災害防救（民安8號）演習，昨天預演，今天正式登場，模擬戰爭發生時，砲彈擊中道路和民宅，造成瓦斯管線破裂、學生校車翻覆、化學槽車毀損外洩有毒氣體、大樓受損住民受困、變電所遭攻擊等各種緊急狀況，彰化縣消防局、警察局、台電、醫護人員等公民營機關陸續出動救災。

當化學兵身穿鮮橘色、鮮綠色、銀白色救災服裝上場，用最快速度走向化學車防止災害擴大、救出被砲彈強震傷害的小貨車司機，小朋友都說「好酷，好像看電影。」有學童說，化學兵像登陸月球的太空人，幼童覺得比較像外星人降落地球，現場噴化學泡沫又噴水，小朋友看得興味盎然，演練結束還意猶未盡地問「還有嗎？」

國防部常務次長中將李宗孝致贈加菜金，並表示，第一次來彰化，有「回家的感覺」分外親切，以前災防演習以不可抗力的天然災害為主，今年添加很多戰爭元素，演習科目都有出現，他感受到縣長王惠美領導的縣府團隊執行力與效率，而今年演習就是要告訴大家，當戰爭發生時，沒有地方政府可以援助時，縣市政府及民間單位要學習自立自強，為戰爭災害搶救演練及防災整備做好萬全準備。

「勿恃敵之不來，恃吾有以待之；要做最壞的打算，做最好的準備。」王惠美說，雖然遇到疫情，各單位還是如實如質的演練，戰爭不會像演練這麼順利，但要確實藉由演練過程深入基層，瞭解中央、縣府與地方有多少資源與人力，如果發生重大災害應按照什麼程序進行救災防災，公私部門如何合作，把整個災害降到最低。