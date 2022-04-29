南投921平價宅專案讓售圓滿完成 84戶喜獲權狀

南投縣政府辦理平價住宅專案讓售，今天再點交權狀給北梅新、南光新社區共15戶當年集集大地震災民，累計84戶完成承購手續，圓滿完成整個專案讓售計畫，災民都很肯定縣府。

921震後為安置災民或土石流危險區住戶，南投縣政府在南投市、草屯鎮、埔里鎮等地興建平價住宅供災民承租；多年後，住戶盼以合理價格購入，縣府修正南投縣縣有財產管理自治條例，專案核准出售列入非公用不動產得予出售範圍，民國107年獲行政院核准。

縣府從107年、108年陸續在南投市、草屯鎮、埔里鎮辦理平價住宅專案讓售，今天再於埔里鎮北梅新社區活動中心將權狀點交給北梅新、南光新社區共15戶，南投縣政府建設處長李正偉與來賓將建物及土地權狀逐一發給購屋者，讓住戶多年願望得以圓夢。

李正偉致詞表示，南投縣長林明溱上任後針對延宕多年的921平價住宅承購問題認真尋求解決方法，經評估照顧弱勢、社會資源公正分配原則、承租戶經濟能力、承購意願、房屋售價規範與辦法，於106年1月修正南投縣縣有財產管理自治條例，找到法源與優惠計價方式，專案讓售給符合資格戶，購屋5年內不可移轉買賣或贈予交換。

李正偉說，有關讓售金額、租金全額抵扣、銀行貸款、繼承等問題，林明溱都站在民眾角度給予最大優惠與正面回應，努力解決承租戶困難，一圓災民購屋夢，依各戶坪數大小計算，大多數住戶約需再繳新台幣100萬元到130萬元就能承購，全縣累計84戶完成。

南投縣政府建設處表示，921震後全縣興建6處平價住宅，當初是依「九二一震災重建暫行條例」相關規定，採先租後售方式租給災民及有資格者。

建設處指出，因暫行條例已廢止，縣府為解決承租者購屋需求，特別修改南投縣縣有財產管理自治條例，專案讓售給具資格承租戶，可承購戶數122戶，於107年起分3年3期執行，共完成84戶，其餘承租戶承購資格不符或放棄資格。