后里重要聯外道路龜裂不平 民代爭千萬改善計8月底完工

台中后里三線路為后里地區重要聯外道路之一，多年來養護單位缺乏經費刨整修復，市議員陳本添爭取建設局經費、立委楊瓊瓔協調公路總局納入前瞻計畫，預計斥資2375萬元，於8月底前完成改善。

台中后里三線路，為后里區重要聯外道路，沿線經過舊社里、墩南里等里，也是外埔區往來豐原區的交通要道，多年來道路因車流量大，路面年久失修、龜裂不平，養護單位又因缺乏經費，僅能採取小部分修補工法，造成用路人行車不舒適，更易影響行車安全；立委楊瓊瓔、市議員陳本添今早邀集相關單位，到場會勘。

市議員陳本添表示，路平是民眾最關心的問題，常有民眾透過1999市民專線及他的臉書、LINE留言反映選區內道路損毀的問題，常常透過會勘的過程，期盼有關單位儘速改善路的路況。

經台中市養護工程處調查，該路段損壞嚴重，立委楊瓊瓔協調公路總局納入前瞻計畫，市議員陳本添向建設局爭取經費，將斥資2735萬元將進行全面刨鋪，預計6月初即可進場施工，8月底前全線完工。

台中市養護工程處主任秘書梁維仁表示，目前已進行工程發包，施作路線長度約3875公尺，寬度7.1公尺，改善面積27512平方公尺，同時會一併辦理溝牆加高、既有擋土牆破損修復、路基加強及排水溝蓋改善。