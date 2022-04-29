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全國新冠染疫破萬例 中市民眾憂無症狀確診多搶買快篩劑

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導
昨疫情確診首次破萬例，加上台中國中小以下校園停課標準放寬，今不少民眾感到擔心，一早便在藥局前大排長龍，等了近一小時購買快篩試劑。記者劉柏均／攝影
昨疫情確診首次破萬例，加上台中國中小以下校園停課標準放寬，今不少民眾感到擔心，一早便在藥局前大排長龍，等了近一小時購買快篩試劑。記者劉柏均／攝影

實名制快篩試劑昨天上午開賣，台中豐原地區昨有藥局主動分流躲亂象，但昨疫情確診首次破萬例，加上台中國中小以下校園停課標準放寬，今不少民眾感到擔心，一早便在藥局前大排長龍，等了近一小時購買快篩試劑。

藥局業者表示，今早民眾有再更多，甚至有人搬板凳排隊，至少約30人以上；業者提到，有不少客人表示，昨天疫情確診首次破萬例，加上又都是無症狀病例多，擔心自己或家中成員染疫，才想買快篩劑觀察狀況。

台中昨新冠疫情確診新增621例個案，為因應全國確診數量暴增，市府昨宣布台中市高中職以下學校，因應疫情停止實體課程，即日起從10日縮短至7日；因疫情停止實體課的南陽國小，今天起也重新恢復授課。

排隊買快篩試劑李姓家人表示，雖有點擔心，但還是會讓小孩乖乖上課，也相信學校會做好防護措施，目前仍在考量是否該讓小孩施打疫苗，家人工作也必須在外接觸，故購買快篩試劑自我篩檢，保護家中孩童。

新冠肺炎

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