遷進彰化送3千禮金 1個半月吸引2279人入籍

彰化人口下滑，4月中人口統計粗估跌到124萬9800多人，彰化縣政府鼓勵各地民眾移居彰化，推動「來彰有禮」及「月月送好禮」，縣府統計從3月14日到4月28日共有2279人遷入彰化，符合抽獎資格，戶政單位發現有9成民眾都是台中遷到彰化，有少數人在短時間內遷出又遷入則不符抽獎資格。

彰化縣原本力拚升格，展開125萬人保衛戰，今年3月14日起推動「來彰有禮」及「月月送好禮」活動，戶政人員指出，大多數遷出或遷入民眾都有自身需求，身為第一線無法強求，但會提供宣傳單提醒縣內舉辦的活動，有在縣內租屋者，原本只打算一人遷戶進彰化，經過說明抽獎誘因，有時就能促使一家4口都遷來當彰化人。

戶政人員也說，年底遇到選舉，過去經驗距離選舉時間越近，地檢署都會針對單戶遷入人口突然增加或異常遷入的住戶要求戶政單位查證，會告知這樣的現象，鼓勵有需求者能盡快遷入。

彰化縣長王惠美今天再度宣傳移居彰化的鼓勵活動，她指出，只要外縣市遷入、入境遷入或初設戶籍彰化轄區，符合專案獎勵資格者，將於12月10日發給設籍禮金3000元，還可加碼參加「月月送好禮」活動，最大獎價值約2萬元的冰箱，還有電視、洗衣機、家電用品、禮券等57個獎項，之後還有3次機會。