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員林市幸福巴士啟動 幸福卡未來有停車優惠

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
員林市幸福巴士今天舉行通車典禮，試營運期間免費搭乘，預計7月1日起員林市民須持員林幸福卡才能繼續免費搭乘。記者林宛諭／攝影
員林市幸福巴士今天舉行通車典禮，試營運期間免費搭乘，預計7月1日起員林市民須持員林幸福卡才能繼續免費搭乘。記者林宛諭／攝影

彰化縣員林市幸福巴士今天舉行通車典禮，試營運期間免費搭乘，預計7月1日起員林市民須持員林幸福卡才能繼續免費搭乘，員林市長游振雄說，除了部分醫院將提供持幸福卡減免掛號費，156店家特約商店也有優惠，並將再加碼規劃持幸福卡繳三座公有停車場及路邊停車費均有優惠。

員林市二輛幸福巴士是由國雄建設和建大工業二公司捐贈，今天由游振雄、國雄建設公司總裁許坤仲、建大工業公司副總經理林俊格、員林市代會主席賴東位、彰化縣政府參議柯呈枋等人一起參與啟用典禮。

幸福巴士4月8日起就開始試營運，測試巴士的到站時刻等，共分平日線4線及假日線1線，巡迴全市，平日線起點分別為東區振興里天化宮及湖水里集興宮、西區源潭里承天宮及南區自然公園社區；假日線起點為圓林園，行經龍燈滯洪池公園、員林火車站及藤山步道等4站，讓民眾洽公、就醫、就學、購物更加便利，打造便利的交通環境。

員林市長游振雄說，建置幸福巴士的初衷是有感於市內交通不夠普及，長輩如果沒有交通工具，外出須配合家人時間載送，因此推動幸福巴士，且結合有悠遊卡功能的幸福卡，員林市民只要辦卡都能費搭乘，最近也有醫院主動建議幸福巴士設站，醫院表示將給予掛號費優惠。

游振雄說，公所也規劃三座在八條通、泰山、惠明的公有停車場持幸福卡繳費出場可享折扣，未來並將研議擴及至路邊停車格優惠，打造員林市民專屬限定福利。

公所在市代會支持下，今年編列7000多萬元發行「幸福卡」，原預計發行10萬張，但目前僅2萬3000人申辦，原被民眾詬病說申辦要照片很麻煩，公所表示，目前已開放網路申辦，只要6歲以上市民即可申辦，公所還會儲值600元開卡禮，

辦幸福卡及查詢幸福巴士詳細路線圖 https://www2.chcg.gov.tw/main/main_act/main.asp?main_id=37917&act_id=473

員林市幸福巴士今天舉行通車典禮，試營運期間免費搭乘，預計7月1日起員林市民須持員林幸福卡才能繼續免費搭乘。記者林宛諭／攝影
員林市幸福巴士今天舉行通車典禮，試營運期間免費搭乘，預計7月1日起員林市民須持員林幸福卡才能繼續免費搭乘。記者林宛諭／攝影
員林市幸福巴士今天舉行通車典禮，試營運期間免費搭乘，預計7月1日起員林市民須持員林幸福卡才能繼續免費搭乘。記者林宛諭／攝影
員林市幸福巴士今天舉行通車典禮，試營運期間免費搭乘，預計7月1日起員林市民須持員林幸福卡才能繼續免費搭乘。記者林宛諭／攝影

員林 巴士 游振雄

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