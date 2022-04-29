台鐵五一停駛 台中推交通攻略 轉乘市區公車接駁

台鐵工會勞動街當天依法休假，當天全台鐵路運輸停擺。台中市交通局長葉昭甫說，已與台鐵、公路總局召開應變會議，當天台鐵推出2條「類火車」路線，分別為豐原到三義、新烏日到彰化，市區公車也有多條替代台鐵路線，維持市民交通權益。

台中市區每到假日，台鐵區間車人滿為患。台鐵評估，受疫情影響，台鐵運量下滑，加上工會依法休假訊息傳出後，預估當天運量只剩6成，將透過類火車協助城際運輸，市區部分改由市區公車替代。

台鐵中部推出兩條類火車路線，當天上午6點到晚間10點提供服務，0971三義、后里到豐原，沿途停靠三義、泰安、后里及豐原車站，每整點雙向對開；0972新烏日、成功到彰化，沿途停靠彰化、成功、新烏日車站每半小時雙向對開；台鐵表示，採台鐵區間車票收費。

交通局表示，台鐵山線、海線、成追線與市區公車路線重疊，建議當天有運輸需求時，可轉乘台中市區公車；往返山海線區域可利用甲后路、中清路、台灣大道橫向公車。

交通局表示，山線豐原、潭子民眾可搭55、901路公車到松竹站，再轉乘捷運到南區、烏日；台中車站到新烏日車站可搭執行復興路的82、101、105路公車，也可搭沿台鐵路廊執行的158、242路公車，還有6670、6883公路客運可使用。