快訊

不只新聞稿！葛理漢提「買波音」中文口譯「被消失」

閃爆！具俊曄添「愛的印記」 台北座標、熙媛刺上身

群體免疫解封有望 陳時中曝要靠2關鍵

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台鐵五一停駛 台中推交通攻略 轉乘市區公車接駁

聯合報 / 記者洪敬浤／台中即時報導
台鐵5月1日當天停駛，台中市交通局推出交通攻略，建議改搭市區公車，往返三義、彰化可搭台鐵類火車。圖／台中市交通局提供
台鐵5月1日當天停駛，台中市交通局推出交通攻略，建議改搭市區公車，往返三義、彰化可搭台鐵類火車。圖／台中市交通局提供

台鐵工會勞動街當天依法休假，當天全台鐵路運輸停擺。台中市交通局長葉昭甫說，已與台鐵、公路總局召開應變會議，當天台鐵推出2條「類火車」路線，分別為豐原到三義、新烏日到彰化，市區公車也有多條替代台鐵路線，維持市民交通權益。

台中市區每到假日，台鐵區間車人滿為患。台鐵評估，受疫情影響，台鐵運量下滑，加上工會依法休假訊息傳出後，預估當天運量只剩6成，將透過類火車協助城際運輸，市區部分改由市區公車替代。

台鐵中部推出兩條類火車路線，當天上午6點到晚間10點提供服務，0971三義、后里到豐原，沿途停靠三義、泰安、后里及豐原車站，每整點雙向對開；0972新烏日、成功到彰化，沿途停靠彰化、成功、新烏日車站每半小時雙向對開；台鐵表示，採台鐵區間車票收費。

交通局表示，台鐵山線、海線、成追線與市區公車路線重疊，建議當天有運輸需求時，可轉乘台中市區公車；往返山海線區域可利用甲后路、中清路、台灣大道橫向公車。

交通局表示，山線豐原、潭子民眾可搭55、901路公車到松竹站，再轉乘捷運到南區、烏日；台中車站到新烏日車站可搭執行復興路的82、101、105路公車，也可搭沿台鐵路廊執行的158、242路公車，還有6670、6883公路客運可使用。

至於海線部分，大甲到成功站可轉乘93路公車，沙鹿到成功站可搭乘102路公車，要往彰化地區，可再轉乘台鐵0972類火車。交通局表示，相關資訊可到台中公車即時動態資訊網站查詢，網址： https://citybus.taichung.gov.tw/ 。台鐵類火車資訊可上公路總局網站，網址： https://www.thb.gov.tw/ 。

台鐵5月1日當天停駛，台中市交通局推出交通攻略，建議改搭市區公車，往返三義、彰化可搭台鐵類火車。圖／台中市交通局提供
台鐵5月1日當天停駛，台中市交通局推出交通攻略，建議改搭市區公車，往返三義、彰化可搭台鐵類火車。圖／台中市交通局提供
台鐵5月1日當天停駛，台中市交通局推出交通攻略，建議改搭市區公車，往返三義、彰化可搭台鐵類火車。圖／台中市交通局提供
台鐵5月1日當天停駛，台中市交通局推出交通攻略，建議改搭市區公車，往返三義、彰化可搭台鐵類火車。圖／台中市交通局提供
台鐵5月1日當天停駛，台中市交通局推出交通攻略，建議改搭市區公車，往返三義、彰化可搭台鐵類火車。圖／台中市交通局提供
台鐵5月1日當天停駛，台中市交通局推出交通攻略，建議改搭市區公車，往返三義、彰化可搭台鐵類火車。圖／台中市交通局提供

台鐵 公車 彰化

延伸閱讀

台鐵五一不加班 中市爭取2條類火車客運路線

台鐵5/1停駛 高市警動員510人次疏導164處路口

相關新聞

外星人降落？ 彰化民安8號演習逼真兒童喊酷

消防車、化學車、救護車等各種救災車輛今天下午駛進彰化縣溪湖鎮，模擬戰爭發生時，彰化縣市區道路及民宅被砲彈擊中的各種搶救和...

官員陸續確診 中市議會下周運作正常

全國疫情確診數飆升，下周一，市議會將進行教育文化業務質詢，目前文化局長陳佳君確診、新聞局長鄭照新自主健康管理，教育局長楊...

921受災戶終於點交平價住宅了 專案購屋住戶喜領權狀

延宕多年的921平價住宅承購問題，南投縣府考量承租戶經濟能力及承購意願、房屋售價規範與辦法後，5年前終於找到法源與優惠的...

后里重要聯外道路龜裂不平 民代爭千萬改善計8月底完工

台中后里三線路為后里地區重要聯外道路之一，多年來養護單位缺乏經費刨整修復，市議員陳本添爭取建設局經費、立委楊瓊瓔協調公路...

全國新冠染疫破萬例 中市民眾憂無症狀確診多搶買快篩劑

實名制快篩試劑昨天上午開賣，台中豐原地區昨有藥局主動分流躲亂象，但昨疫情確診首次破萬例，加上台中國中小以下校園停課標準放...

遷進彰化送3千禮金 1個半月吸引2279人入籍

彰化人口下滑，4月中人口統計粗估跌到124萬9800多人，彰化縣政府鼓勵各地民眾移居彰化，推動「來彰有禮」及「月月送好禮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。