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鹿港將新闢1公頃停車場 接駁到鎮內改善遊客停車問題
彰化鹿港鎮假日經常大塞車，居民生活品質受影響，也影響遊客興致，鹿港公所規畫在緊臨員林大排平面道路的原第一公墓用地興建平面停車場，面積近1公頃，將可容留約310輛車，目前正在規畫設計，預計下半年可開工，工期2個月，最快明年過年前就能完工，這將會是鹿港最大的平面停車場。
鹿港鎮在新冠肺炎疫情爆發前，每年湧入百萬遊客，但因沒有火車站，缺乏大眾運輸工具，加上市區道路狹窄，每遇假日就出現長長車龍，交通停車問題難解。
鹿港公所因此擇定原第一公墓用地規畫興建平面停車場，鎮長許志宏表示，預定地位於員林大排平面道路（第144縣道）旁，該道路銜接東西向快速公路到芳苑草屯線（台76線），為南彰化各鄉鎮、南部各縣市及南投縣等地區遊客到鹿港的重要道路。
許志宏說，鹿港鄰近地區並未設置大型停車場，導致進入市區的道路每遇假日即交通大打結，停車場的設立可減少進入市區的車流，解決交通問題，停車場預計有小客車停車格310格、大客車停車格6格、親子車位6格及無障礙車位6格。
不過，有遊客認為停車場離市區太遠不夠便利，影響民眾使用意願，對此鹿港公所指出，停車場位置屬都市計畫區邊緣，距離最近的景點為文武廟，大約1公里，將結合三輪車或小巴等方式接駁停車民眾進到市區；停車場因鄰近鎮立納骨塔，完工開放使用後，也可解決清明祭祖的車潮。
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