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台鐵五一不加班 中市爭取2條類火車客運路線
台灣鐵路工會發動5月1日依法休假，台中市政府爭取交通部開闢0971路「三義-泰安-后里-豐原」及0972路「新烏日-成功-彰化」2條「類火車」臨時客運路線，值得注意的是，該路線比照台鐵區間車票價收費，乘客須使用電子票證或購買台鐵車票。
交通局長葉昭甫指出，本周末四技二專統一入學測驗登場，民眾有一定搭乘需求，經與相關單位協商，經檢視「泰安-三義」及「新烏日-彰化」2處跨縣市公車服務班次略有不足，因此增加替代乘車服務，交通局已主動協調台鐵局以類火車方式接駁疏運，滿足民眾當日城際旅運需求。
交通局表示，經分析台鐵運量資料，山線的豐原、潭子民眾可搭乘55及901等公車路線至松竹站，轉乘捷運綠線往返南區、烏日；台中-新烏日之間除了直行復興路的82、101、105路公車外，也有沿台鐵路廊直行的158、242路公車、6670、6883路公路客運可搭乘。
交通局進一步表示，市區公車多行駛台中市境內，經市府爭取，交通部家開0971路「三義-泰安-后里-豐原」及0972路「新烏日-成功-彰化」2條類火車臨時客運路線，類火車服務時間為6時至22時，0971路每小時整點由三義及豐原車站對開、0972路每小時整點及30分由新烏日及彰化車站對開，路線沿途僅停靠台鐵車站。
另外，2條類火車乘車收費比照台鐵區間車票價，民眾須使用電子票證或購買台鐵車票，並依現場人員的引導搭乘類火車路線，透過類火車的替代接駁服務，滿足當日城際旅客的乘車需求。
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