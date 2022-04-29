台鐵五一不加班 中市爭取2條類火車客運路線

台灣鐵路工會發動5月1日依法休假，台中市政府爭取交通部開闢0971路「三義-泰安-后里-豐原」及0972路「新烏日-成功-彰化」2條「類火車」臨時客運路線，值得注意的是，該路線比照台鐵區間車票價收費，乘客須使用電子票證或購買台鐵車票。

交通局長葉昭甫指出，本周末四技二專統一入學測驗登場，民眾有一定搭乘需求，經與相關單位協商，經檢視「泰安-三義」及「新烏日-彰化」2處跨縣市公車服務班次略有不足，因此增加替代乘車服務，交通局已主動協調台鐵局以類火車方式接駁疏運，滿足民眾當日城際旅運需求。

交通局表示，經分析台鐵運量資料，山線的豐原、潭子民眾可搭乘55及901等公車路線至松竹站，轉乘捷運綠線往返南區、烏日；台中-新烏日之間除了直行復興路的82、101、105路公車外，也有沿台鐵路廊直行的158、242路公車、6670、6883路公路客運可搭乘。

交通局進一步表示，市區公車多行駛台中市境內，經市府爭取，交通部家開0971路「三義-泰安-后里-豐原」及0972路「新烏日-成功-彰化」2條類火車臨時客運路線，類火車服務時間為6時至22時，0971路每小時整點由三義及豐原車站對開、0972路每小時整點及30分由新烏日及彰化車站對開，路線沿途僅停靠台鐵車站。