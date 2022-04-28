彰化新芽連線爭取年輕選票 今捐400顆籃球

彰化縣5名民進黨籍青年縣議員及縣議員參選人組成彰化新芽連線，引介公益團體捐贈400顆籃球，今天送到國立溪湖高中、成功高中和溪湖國中，期待透過贈球行動讓社會資源進入校園推廣運動。

5名民進黨籍青年縣議員參選人楊子賢、藍駿宇、張欣倩、劉珊伶、洪騰明，其中張欣倩現任員林區縣議員，洪騰明為二林區縣議員，今天以公益行動跨出聯手出擊的第一步，捐出366顆７號球，34顆5號球，爭取年輕人的認同，搶攻青年選票。

劉珊伶是國立溪湖高中第九屆校友，2009年畢業；她表示，溪高籃球隊成立10多年，希望能用實際資源培養在地選手，鼓勵學生球員勇敢追夢，也期盼學生藉此體會公益的教育價值，她身為溪高校友，盼為母校盡一份心力。

張欣倩說，彰化新芽連線募集和捐贈籃球，只是發揮拋磚引玉的公益精神，目的是希望能有更多社會資源挹注彰化的學校籃球教育，補足學校需求，讓學生球員受到更加完整、系統性的學習與訓練。

洪騰明表示，近年可以看到國民運動人口比例逐漸增加，但彰化的籃球運動尚缺乏完整的產業鏈，希望彰化縣政府能多加努力。

楊子賢說，很多籃球好手出身彰化，例如國家隊控球後衛陳世杰就是溪湖國中培育，希望贈籃球行動勉勵溪湖高中學生球員。藍駿宇指出，彰化整體籃球運動缺乏足夠的資源協助，優秀國中學生球員常流向外縣市升學，如何留下優秀學生球員在地升學，同時提高外縣市學生球員來彰化求學，是新芽對體育及運動政策關注的新主張。