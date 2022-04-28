南投縣啟動居家照護關懷 無症狀輕症與中重症分流

南投縣確診數持續增加，考量目前確診個案99%為輕症或無症狀，決定採「無症狀／輕症」、「中重症」個案分流措施，及設置「確診者居家照護關懷服務中心」，協助居家隔離個案安心的居隔，平安完成解除隔離作業，配合中央已放寬縮短居家隔離天數為3+4天，連續2日解隔人數達890人。

副縣長陳正昇表示，目前中央朝向「重症清零」、「輕症管控」，已要求請縣府團隊全力推動「居家照護計畫」，並依確診者居家照護需求，分別提供「生活需求」及「健康照護」二組服務，並整合相關資源，提供居家關懷包，讓民眾居家隔離期間查閱縣府相關服務提供及聯絡資訊。

衛生局長陳南松表示，南投縣的居家照護流程，由居家照護關懷服務中心評估是否為69歲以下無症狀、輕症、可採一人一室、無懷孕或洗腎、同住家人未超過4人等條件，若不符合則轉集中檢疫所、加強型防疫旅館或專責醫院；若符合居家照護條件，將指派轄區衛生所專責，由衛生所醫護人員主動醫療關懷，若身體無不適，則居家照護至解除隔離。

若個案有身體不適，安排轄區33家醫療院所進行遠距醫療或協助後送6家專責醫院就醫；確診者居家照護期間，倘無親友代領藥，可由34家社區藥局藥師送藥到府，並以通訊方式給予用藥諮詢及指導。另生活需求部分本縣提供10大生活關懷，並提供專線服務。