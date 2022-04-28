快篩試劑實名制上路 彰化藥局請員警維持秩序

中央社 / 彰化28日電

快篩試劑實名制開賣首日，彰化部分藥局為避開人潮，選在中午或下午才開始販賣快篩試劑；員林市有藥局販賣實名制口罩時，曾有客人為搶口罩大打出手，今年請員警到場維持秩序。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情本土流行，快篩試劑需求大增，家用快篩試劑實名制今天實施，每個身分證字號或居留證號僅能購買1次，1份5劑共新台幣500元，以身分證號尾數單雙號進行分流，今天僅開放雙號者購買。

彰化縣部分藥局昨天就已接到民眾詢問電話，為避開人潮，選在中午或下午才開放民眾購買快篩試劑，有民眾看到藥局有人在排隊，確定自己符合購買資格後趕緊加入隊伍，也有正在排隊的民眾發現人數不多，趕緊打電話叫親友也來排隊。

員林市天一藥局藥師洪章榮接受媒體聯訪時指出，上午一開賣沒多久，健保卡系統出現異常，所幸民眾都能諒解，也願意耐心等候。

至於員林市的日信藥局員林店，販賣實名制口罩時，曾發生客人為搶口罩大打出手，藥師張維勳接受媒體聯訪時指出，今天開賣快篩試劑，擔心又有客人爭吵，特別請彰化縣警察局員林分局協助，派員警到場維持秩序。

張維勳指出，昨天就有民眾打電話詢問是否有賣快篩試劑，1天就接了100多通電話，藥局也接到通知下週供貨量還會增加，希望讓排隊民眾，人人都能買到快篩試劑。

快篩 員林

延伸閱讀

快篩實名制比地方政府買的貴？ 經部：雙軌並行有價差

超實用快存！家用快篩購買地圖曝光 地點、庫存秒看懂

健保藥局人力吃緊 竹縣北埔、尖石買嘸實名制快篩試劑

實名快篩劑販售 竹市藥師怨倉促「昨天看記者會才知」

相關新聞

台中大甲青一橋老舊人車爭道 水利局斥百萬建行人鋼橋

台中大甲四好溪青一橋狹窄老舊，十多年來人車爭道險象環生，地方民眾希望新設專供行人通行便橋，市議員施志昌今邀集市府水利局等...

埔里民眾蓋屋怪手一挖出現石棺 疑為水蛙窟史前遺址

南投縣史前文化豐富，考古遺址就有393處，全縣各鄉鎮均有分布，民眾興建房屋開挖基地，有時就會挖到史前遺址，最近埔里鎮史港...

台灣社交距離APP 議員點名逾6成台中市官員未下載

中央宣布取消簡訊實聯制，鼓勵民眾下載「台灣社交距離APP」。台中市議員黃守達在議會質詢，現場只有1/3的官員下載，經發局...

台中大坑步道蛇類咬傷民 藍綠轟農業局只開出兩張罰單

台中市大坑步道全國知名，去年11月發生毒蛇咬傷民眾險喪命，震驚國人。今藍綠議員不約而同砲轟市府，3年來違反放生團體只開出...

賞金針花那需迢迢去花東 彰化虎山巖滿山金黃迎客來

彰化花壇虎山巖金針花海怒放，由於周末逢五一勞動節連假，預計將吸引大量賞花人潮，虎山巖管委會主委黃啟慈說，除仍將落實戴口罩...

居隔首日現身影 盧秀燕8點視訊防疫會議

台中市長盧秀燕昨接獲訪客確診，快篩陰性後即展開「3+4」居家隔離。今早8點，盧秀燕以視訊方式參與台中市政府防疫會議，席間...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。