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台灣社交距離APP 議員點名逾6成台中市官員未下載
中央宣布取消簡訊實聯制，鼓勵民眾下載「台灣社交距離APP」。台中市議員黃守達在議會質詢，現場只有1/3的官員下載，經發局長張峯源也未下載，黃反問未來商圈、市場與相關出入口要如何推行？台中市府表示，將滾動式檢討，比照防疫宣導機制，加強宣導民眾下載社交距離APP。
台中市議會今進行財政經濟業務質詢，市議員黃守達現場詢問有下載「台灣社交距離APP」的官員舉手，約2/3的官員沒有下載，黃守達說，這款APP從去年4月推行制今，沒看到市府相關推廣措施，現在中央已取消簡訊實聯制，市府作為應該更積極。
副市長令狐榮達表示，市府會隨時因應疫情變化，滾動檢討，研究如何加強宣導民眾下載台灣社交距離APP。
經發局長張峯源指出，今天是取消「簡訊實聯制」措施後第一天，經發局即日起會在轄管商圈、傳統市場及大賣場等處，比照防疫宣導機制，加強宣導民眾下載社交距離APP；同時發文通知各工商業會、廠協會及轄管場域，宣導下載使用。
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