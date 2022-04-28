聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣社交距離APP 議員點名逾6成台中市官員未下載

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
台中市議員黃守達今天在議會質詢，呼籲大家下載「台灣社交距離APP」。記者林佩均／攝影
台中市議員黃守達今天在議會質詢，呼籲大家下載「台灣社交距離APP」。記者林佩均／攝影

中央宣布取消簡訊實聯制，鼓勵民眾下載「台灣社交距離APP」。台中市議員黃守達在議會質詢，現場只有1/3的官員下載，經發局長張峯源也未下載，黃反問未來商圈、市場與相關出入口要如何推行？台中市府表示，將滾動式檢討，比照防疫宣導機制，加強宣導民眾下載社交距離APP。

台中市議會今進行財政經濟業務質詢，市議員黃守達現場詢問有下載「台灣社交距離APP」的官員舉手，約2/3的官員沒有下載，黃守達說，這款APP從去年4月推行制今，沒看到市府相關推廣措施，現在中央已取消簡訊實聯制，市府作為應該更積極。

副市長令狐榮達表示，市府會隨時因應疫情變化，滾動檢討，研究如何加強宣導民眾下載台灣社交距離APP。

經發局長張峯源指出，今天是取消「簡訊實聯制」措施後第一天，經發局即日起會在轄管商圈、傳統市場及大賣場等處，比照防疫宣導機制，加強宣導民眾下載社交距離APP；同時發文通知各工商業會、廠協會及轄管場域，宣導下載使用。

社交距離 實聯制 台中市

延伸閱讀

台中設廠找不到地 經發局：新增工業區至少花10年

台開險釀工業區百億黑洞 中市議員：市府追債須抓緊開發　

病毒在現金可存活28天 中市計劃傳統市場推電子支付

台中8項經濟指標連三季奪冠 3年來平均每天有9億投資

相關新聞

台中大甲青一橋老舊人車爭道 水利局斥百萬建行人鋼橋

台中大甲四好溪青一橋狹窄老舊，十多年來人車爭道險象環生，地方民眾希望新設專供行人通行便橋，市議員施志昌今邀集市府水利局等...

埔里民眾蓋屋怪手一挖出現石棺 疑為水蛙窟史前遺址

南投縣史前文化豐富，考古遺址就有393處，全縣各鄉鎮均有分布，民眾興建房屋開挖基地，有時就會挖到史前遺址，最近埔里鎮史港...

台灣社交距離APP 議員點名逾6成台中市官員未下載

中央宣布取消簡訊實聯制，鼓勵民眾下載「台灣社交距離APP」。台中市議員黃守達在議會質詢，現場只有1/3的官員下載，經發局...

台中大坑步道蛇類咬傷民 藍綠轟農業局只開出兩張罰單

台中市大坑步道全國知名，去年11月發生毒蛇咬傷民眾險喪命，震驚國人。今藍綠議員不約而同砲轟市府，3年來違反放生團體只開出...

賞金針花那需迢迢去花東 彰化虎山巖滿山金黃迎客來

彰化花壇虎山巖金針花海怒放，由於周末逢五一勞動節連假，預計將吸引大量賞花人潮，虎山巖管委會主委黃啟慈說，除仍將落實戴口罩...

居隔首日現身影 盧秀燕8點視訊防疫會議

台中市長盧秀燕昨接獲訪客確診，快篩陰性後即展開「3+4」居家隔離。今早8點，盧秀燕以視訊方式參與台中市政府防疫會議，席間...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。