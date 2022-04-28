東海大學簽永續發展倡議書 啟動智慧淨零服務聯盟

中央社 / 台中28日電

東海大學今天與台灣永續能源研究基金會簽署「大學永續發展倡議書」，啟動「智慧淨零服務聯盟」和「企業永續影響力聯盟」，產學研社攜手解決SDGs永續發展目標等議題。

東海大學與台灣永續能源研究基金會簽署「大學永續發展倡議書」，簽署儀式今天上午在東海大學求真廳舉辦。

東海大學校長張國恩指出，東海大學成立永續發展辦公室，設置1.5公頃的智慧淨零示範園區，建立東海大學環境特色研究中心、營造綠色大學、建立跨領域永續人才培育基地、推動各項永續倡議與企業輔導等四大工作目標。

台灣永續能源研究基金會董事長簡又新指出，期望未來雙方的合作能產生加乘效果，持續深化在地連結，攜手社區與企業，促進產業共創、社會共榮及生態共好，並解決未來永續發展的各項關鍵議題。

東海大學由副校長張嘉修講座教授帶領生質能、負碳技術、智慧生態與循環經濟整合研究團隊，以及管理學院院長陳鴻基講座教授主導的結合數位轉型與ESG的永續服務，協助上市櫃企業在節能、AI智能化管理、藻類與負碳技術實廠運用、永續報告書編纂、DJSI道瓊永續評比、CDP碳揭露、TCFD氣候財務揭露、ESG永續資訊系統。

東海大學

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