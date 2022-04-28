台中大坑步道蛇類咬傷民 藍綠轟農業局只開出兩張罰單

台中市大坑步道全國知名，去年11月發生毒蛇咬傷民眾險喪命，震驚國人。今藍綠議員不約而同砲轟市府，3年來違反放生團體只開出2張罰鍰共4萬元，但蛇類捕捉數量遠超過2件，要求農業局提高檢舉獎金、罰鍰金額。

農業局表示，放生應依規提出申請，蛇類不在放生範圍內，將依規取締並研議是否加重罰鍰。

台中市議會今舉行財政經濟委員會業務質詢，國民黨議員沈佑蓮提出，去年11月，台中市民走大坑步道竟被毒蛇咬，歷經多次清創，從鬼門關前救回，沈認為，「台中市放生保育自治條例」裁罰2萬至10萬元、檢舉獎金最高僅30%，檢舉人拿6千到3萬元，無論罰鍰或獎勵措施都太低。

民進黨議員江肇國、蔡耀頡、賴佳微、周永鴻、蔡成圭、張家銨、李天生、曾朝榮聯合質詢，曾朝榮指出，市府應重視步道蛇類氾濫問題，北屯區抓蛇案件108年280件、109年273件、110年276件，但110年10月至111年2月竟高達966件，蛇類應冬眠季節數量反而暴增，今年夏季要更加注意。

曾朝榮表示，農業局109年至今，3年才開罰2例違反放生團體，共罰4萬元，跟實際捕蛇數量實在差太多，市府應該修正「台中市放生保育自治條例」，他建議檢舉獎金要提高到50%，鼓勵市民共同監督。

農業局長蔡精強表示，放生應依規定提出申請，蛇類屬危險動物禁止放生，經農業局確認有違法放生情形，將依「台中市放生保育自治條例」規定取締，最高可處10萬元罰鍰。農業局也將研擬修訂「台中市放生保育自治條例」，更符合實際面。