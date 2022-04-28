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居隔首日現身影 盧秀燕8點視訊防疫會議
台中市長盧秀燕昨接獲訪客確診，快篩陰性後即展開「3+4」居家隔離。今早8點，盧秀燕以視訊方式參與台中市政府防疫會議，席間首次邀請各局處防疫長與會，她說，現在是防疫關鍵期，鼓勵大家接種疫苗。
盧秀燕表示，昨台中市有356人確診，按照中央預測，全國確診人數快速暴增。相關局處如衛生局、民政局人力增補方面要趕緊處理因應，優先部署。
副市長黃國榮指出，此次防疫會議首次邀請各局處的防疫長，亦即副局處長或是該局處主任秘書參與。因目前居家隔離人數驟增，各機關設有防疫長，一旦出現員工同仁確診，防疫長除平時防疫知識宣導，還要負責協助疫調等措施。
盧秀燕說，這段時間是寶貴的防疫黃金時間，市府推展中的防疫工作，包含外展站人力的調配，未來市府要加開設快打站施打疫苗，有鑑於年輕人平日要上班，因此於假日施打較為恰當。
盧秀燕昨在主持台中市防疫記者會後，接獲訪賓PCR陽性確診的消息，盧在快篩陰性後，立即返回住所進行居家隔離。陪同市長接見包括市府顧問黃國瑋、新聞局長鄭照新，兩人快篩陰性後，立即返家進行居家隔離，居隔時間與規範均依中央規定進行，期間仍會透過遠端視訊，持續參加會議和決策。
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