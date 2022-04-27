為違停！合歡山交通錐竟遭移位破壞 公路總局說話了

合歡山近期正值杜鵑花季，上山遊賞人車眾多，但交管人員發現，台14甲線沿途多處交通錐破裂變形，甚至遭人移位棄置，為此幫交通錐請命並呼籲，上山務必遵守交通規則，別為了違停任意移動交通安全設施，也注意別撞倒，甚至破壞。

公路總局第二區養護工程處指出，近日因合歡山杜鵑花盛開，就算是平日，上山遊客及車輛仍相當多，而為維護當地車流順暢，南投仁愛警分局及花蓮新城警分局均加派警力疏導，並在各道路狹窄路段及停車場出入口布設交通錐與告示牌面。

但因合歡山上停車位有限，鳶峰、昆陽、武嶺等停車場常一早就滿位，部分車輛索性違停，更糟的是，經警方及工務段同仁巡查發現，有些人為了停車，擅自移動交通錐，或被倒車撞倒破壞，導致沿線多處交通錐被移位棄置，甚至破裂變形。

公路總局二工處為此幫交通錐請命，請上山遊客愛護它們，同時提醒用路人設置路側交通錐是為了避免車輛違停，造成會車困難影響車流，因此勿隨意移動交通錐，更勿將交通錐當成車輛保護裝置，固定於路側的交通錐更不要任意撞倒輾壓。

公路總局二工處表示，針對擅自挪自交通安全設施的違停車輛，警方絕對會加強取締，並逕行連續開罰；同時建議民眾可利用南投客運6658A清境農場－合歡山班次，搭乘大眾運輸工具不用找車位，不怕被開單，還能免除駕駛疲勞。