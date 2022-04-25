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外送員成勞災保險法孤兒？ 議員籲市府快提自治條例

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員左起蔡耀頡、曾朝榮、江肇國，建議市府勞工局盡快提出「台中市外送平台業者管理自治條例」送審，保障外送員安全。記者陳秋雲／攝影
台中市議員左起蔡耀頡、曾朝榮、江肇國，建議市府勞工局盡快提出「台中市外送平台業者管理自治條例」送審，保障外送員安全。記者陳秋雲／攝影

台中市約有3萬5000名外送員，市議員曾朝榮要求市府勞工局，落實關懷外送員的職業災害與傷害補償問題，不要讓外送員成為「勞工職業災害保險及保護法」施行後的孤兒，並提出「台中市外送平台業者管理自治條例」送議會審查，以補法令不足。市長盧秀燕今召開道安會報，須要求工會與企業加強保障所屬外送員，持續辦理講習提高安全意識。

曾朝榮指出，勞工局對「台中市外送平台業者管理自治條例」規劃不夠積極，根據交通隊統計，外送員車禍事件2020年2死1516受傷、2021年2死1641受傷2022年1月至今有1死280人受傷，可見風險極高，應加強保障。

市政府今召開第132次道路交通安全督導會報，勞工局針對「外送平台業者管理」專案報告，市長盧秀燕表示，受新冠狀肺炎疫情影響，民眾對外送產業依賴度提高，外送平台更加蓬勃發展，市府持續辦理訓練講習，提高外送員安全意識，同時要求相關工會與企業，加強保障所屬外送員，並同步改善道路設施、號誌與修訂法令，維護外送員與市民安全。

副市長陳子敬表示，台中市約有3萬5000名工作者在外送平台登記從事外送作業，市府辦理「Safety Riding台中市外送安全駕駛體驗活動」及「網路美食外送平台外送服務員衛生教育講習」，提升食品外送安全及服務品質。

勞工局指出，外送平台業者應置備安全帽、反光標示、緊急用聯絡通訊設備等合理及必要的安全衛生防護設施；外送員作業前也應實施3小時以上的安全衛生教育訓練、車輛安全檢核、確實投保人身保險及財產保險等相關保障。另業者應評估交通、天候狀況、送達件數、時間及地點等因素，採取適當措施，合理分派工作，避免危害勞工身心健康。

外送員 台中市 勞工局

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