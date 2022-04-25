中市活動中心半數公安疑慮 議員：該拆就拆以安民心

台中市議會今進行民政業務質詢，市議員吳顯森指出，社會局2014年總體檢全市所有社區活動中心，結果100多棟有安全問題，其中3棟判定為危樓，大雅三和活動中心是危樓之一，至今封閉閒置，他強調， 有安全疑慮的公共場所，誰拆就拆、該重建就重建，不要放著不管。

吳顯森指出，三和活動中心被判定為危樓，至今快8年了，但市府僅封閉，明明有地方可用卻閒置。吳顯森強調，一定要提供安全場地給市民活動，有問題的建物應積極處理改善，不能一拖再拖，「該拆就拆，要重建就重建，不能用的，就封閉禁用」！

社會局長彭懷真指出，全市有250棟社區或里活動中心，其中188棟完工已超過30年，沒有建照的有121棟、沒有使照的有124棟， 目前循多元管道爭取經費改善中。

吳顯森指出，目前僅評估出來有3棟危樓，他認為，攸關民眾安全，很多活動中心是關懷據點、老人會等聚會所在，市府如發現有安全問題，一定要示警，不要出事再來推拖。彭懷真表示，市府已著手分類調查，每年寬列經協助公所改善。

吳顯森另質詢民政局長吳世瑋，他指出，大雅區的橫山活動中心是違建，且有產權糾紛，仍在打官司，建物使用40、50年，而橫山里的第四公墓已完成遷葬，除簡易綠美化之外，他建議撥用提部分土地興建橫山活動中心。

而大雅第三公墓、潭子第六公墓僅一溝之隔，潭子已禁葬，但大雅至今沒禁，當地居民屢向他反映「潭子遷葬，為何大雅不遷？」而大雅區西寶里被高速公路切為兩半，當地沒有重劃土地，沒有適宜的地點供民眾活動，應推動公墓遷葬，釋出土地，提供活動中心興建用地。吳世瑋指出，大雅2014禁葬，今年才可推動遷葬，如有需地機關反映，會馬上處理。

吳顯森說，馬岡厝的港尾路公墓50年前就劃為住宅區，國人往生多火化進塔，該處公墓卻出現許多土坑，積水孳生蚊蠅，雜草激生，他建議推動遷葬，未來可以標售住宅區土地開拓市庫財源或規劃社會住宅，不然綠美化也好，供民眾休憩。大雅生命藝術館旁的第七公墓也有同樣問題。