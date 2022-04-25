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亂丟垃圾虧了！連戒指都丟出去 民眾大罵沒公德心
彰化縣員林市最近頻頻發現誇張的亂丟垃圾、製造髒亂者，台鐵員林穀倉附近被亂丟數包垃圾；興學一街大樓前花圃也被亂丟垃圾，後來竟發現垃圾堆中還有個戒指，研判是丟垃圾之人，不小心連戒指都丟了，目前戒指被送到莒光派出所，失竊者若要領戒指，得先吃上一條違反廢清法的罰單。
員林市張姓民眾上周六要到員林大道興學一街的花圃除草時，發現花圃竟被倒了一堆垃圾，而且垃圾堆中除了有藥袋、電池、玩偶等，還有一張紙寫上某地方人士黃女的手機號碼，張男打了電話給黃女，想揪出亂倒垃圾之人，黃女說，她不認識亂倒垃圾的人，對於垃圾堆中有寫上她手機的紙張，也感到霧煞煞，差點被誤認成製造髒亂者，也覺得很冤，只好和張先生重回花圃，竟發現花圃垃圾堆內還有個戒指。
黃女說，研判可能是亂倒垃圾的人，不小心也把戒指混在垃圾堆中一起丟出來，現在戒指已被送到莒光派出所，看亂丟垃圾的人敢不敢去認領。
無獨有偶，台鐵員林穀倉旁有一大片綠地，成為民眾散步休閒好去處，但上周穀倉旁也被發現被丟了7、8包垃圾，民眾發現後也在臉書員林市大小事po出照片，大罵亂丟垃圾者，並認為應該在周邊加裝監視器，揪出「敗類」。
員林市公所清潔隊長黃吉城表示，民眾若亂丟垃圾，依廢清法可處1200到6000罰金，且公所先前都有以路口監視器揪出亂丟垃圾者開罰，盼民眾勿以身試法。
黃吉城說，公所上午和晚間在全市12處都設有定點設回收車讓民眾丟垃圾，尤其在清潔隊隊部車庫24小時開放，民眾可多利用。
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