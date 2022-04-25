影／九天玄女降肉合歡山？ 鳶峰傳佛經聲嚇傻遊客

合歡山近期正值杜鵑花季，吸引大批民眾遊賞，但今天卻有遊客反映，行經鳶峰暗空公園附近卻不斷聽到佛經聲，相當傻眼，也被PO上網，被笑稱有「九天玄女快降肉的Fu」；經工務段派員查察是1顆蓮花造型的太陽能喇叭，目前已移除。

合歡山和清境地區海拔逾1500公尺，每年4至6月是杜鵑花季，不分平假日都吸引大批賞花人潮，今上山遊賞民眾也不少，石門山登山口至3158停車場路段，車流一度壅塞，武嶺停車場下午1時許也客滿，警方為此加強交通疏導管制。

但臉書社團「中橫路況交通資訊站」今貼出1則影片，影片一開始隱約有佛經聲，越趨近路旁草叢，念誦佛經的聲音越來越大，定睛竟是由1顆蓮花造型的喇叭所傳出，令人傻眼；社團小編則搞笑PO文指出，「有種（九天玄女）快降肉的Fu」。

該貼文也引發熱議，網友直呼「太扯了」，有人認為是亂丟垃圾，也有人表示「宗教狂熱份子越來越狂了」、「晚上聽到會起雞皮疙瘩」、「原來真有南無戰鬥陀螺」，以及「不是九天玄女降駕，應該是把合歡山當成地藏王菩薩修行的道場」等留言。