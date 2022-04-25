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台中律師學院揭牌成立 疫情期間進修不中斷

中央社 / 台中25日電

台中律師公會設置台中律師學院今天揭牌成立，未來將透過諮詢顧問委員會，遴聘學界專家規劃課程，並設置線上學習平台，讓律師在疫情期間也能夠進修不中斷。

台中律師公會定期辦理在職進修課程，並多次與司法及學界單位舉辦研討會，公會為綜合規劃完整進修課程，今年3月經會員大會提案通過設置，未來課程將透過諮詢顧問委員會，針對憲法及行政法、勞動法規等7大領域開設課程。

公會今天舉辦台中律師學院揭牌成立活動，最高檢察署檢察總長江惠民、台中高分院院長高金枝、台中高等行政法院長沈應南、台中高分檢檢察長謝榮盛等人皆出席見證。

台中律師公會理事長盧永盛致詞時表示，公會原先就開設許多在職進修課程，但受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，因此去年先設置線上學習平台，讓律師能夠進修不中斷。

盧永盛說，學院的諮詢顧問委員會遴聘學界專家進行課程規劃，未來不只有實體課程，也能透過雲端學習。學院不僅是專業實力精進管道，更是雲端科技深入律師生涯的模式，象徵著台中律師界，不只軟實力，連硬實力也不落人後。

江惠民指出，台中律師公會長期投入公益活動，隨著時代進步，律師也要持續學習，從國民法官法、憲法訴訟法的上路，甚至元宇宙科技興起，不只是律師，檢察官也都值得進修與觀察。

律師 疫情 江惠民

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