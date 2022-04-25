令人銷魂蒲燒鰻粽 彰化區漁會限量試賣想嘗鮮要趁早

端午節即將到來，各種粽子推陳出新，彰化區漁會首度推出名為「鰻意粽」的蒲燒鰻粽，豐富的內餡，鋪陳好大一塊蒲燒鰻，濃郁的鰻香令人銷魂，區漁會總幹事陳諸讚表示，雖然蒲燒鰻價格連連調漲，但為了回饋消費者，仍不惜成本，每顆原價100元，只賣80元，本月27日開賣，限量5000顆，想要嘗鮮要趁早。

彰化區漁會表示，區漁會推出的蒲燒鰻粽，是由農委會漁業署輔導，區漁會提供材料，委由梧棲農會家政班製作，內容有豬肉、香菇、菜脯等常見的肉粽內餡外，還有一塊大約20公克到25公克的蒲燒鰻，而糯米是使用高品質圓糯，口感佳。

目前區漁會所賣的蒲燒鰻為1公斤5尾，網路價1800元，現場價1700元，也就是每尾200公克，而每顆蒲燒鰻粽用的蒲燒鰻粽，就有20公克到25公克，展現了彰化區漁會的心意，由於成本甚高，目前只是試賣，限量才5000顆。