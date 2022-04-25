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盧秀燕Podcast談疫情提婚外情哏 綠批調侃疫調要求下架

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
民進黨議員左起曾朝榮、蔡耀頡與江肇國聯合質詢，要求市長盧秀燕Popcast昨天談疫情的主題 「疫」想不到的怪事一蘿筐，不當調侃確診者應下架。記者陳秋雲／攝影
民進黨議員左起曾朝榮、蔡耀頡與江肇國聯合質詢，要求市長盧秀燕Popcast昨天談疫情的主題 「疫」想不到的怪事一蘿筐，不當調侃確診者應下架。記者陳秋雲／攝影

台中市盧秀燕昨晚在自己的Podcast節目「今日燕遇」以「疫」想不到的怪事一蘿筐，暢談疫情生活百態。透露一名確診男性自稱打麻將，但疫調中只說出一名女性，盧秀燕調侃意外發現婚外情。民進黨議員江肇國今在質詢時強調，確診者對疫調據實以告，卻被市長拿來調侃，「以後誰還敢說實話」要求影片下架。

台中市新聞局長鄭照新指出，影片中未透過個資，而是Podcast調性就是比較輕鬆，透過趣談和市民討論防疫的重要性，希望大家可以用不同角度看問題，甚至疫情。

民進黨議員江肇國、曾朝榮、蔡耀頡質詢強調，市府已宣布不再公布足跡，日前卻將疫調資料透露給民間臉書粉專，有違正常行政流程，昨再傳出Podcast影片把確診者提供的疫調資料拿來說笑，他說，這讓辛苦的疫調人員與確診者情何以堪？江肇國要求市府立即下架相關影音。

江肇國表示，市長盧秀燕嘲弄確診者不敢吐實是因有婚外情，還笑稱台中市旅館五花八門、值得大玩台中。他認為市長這種戲謔口吻實在不妥，對確診者不尊重，可能造成未來疫調的困難。江肇國希望市府方面深刻檢討。

新聞局指出，影片內並未透露任何個資，這些也是市民朋友有可能遇到或有疑慮的，也呼籲大家需遵守中央的防疫規定。市長在節目中，沒有透露任何案號、地點、店名、姓氏，透過輕鬆的方式和市民討論防疫的重要性。若有疫調不實情事，市府衛生局可依法開罰6至30萬元，絕不寬貸，市府感謝議員的關心，也感謝議員幫忙宣導防疫責任人人有責。

盧秀燕 台中市 疫情

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