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跟著蝴蝶去旅行 南投水保局推防疫農村深度遊程

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
水保局南投分局與日管處合作推出魚池澀水社區水上步道夜間觀察活動，可以看到稀有的螢光蕈菇。圖／水保局南投分局提供
水保局南投分局與日管處合作推出魚池澀水社區水上步道夜間觀察活動，可以看到稀有的螢光蕈菇。圖／水保局南投分局提供

春暖花開，為提供熱愛生態、小鎮漫遊旅客豐富深度的農村體驗，農委會水土保持局南投分局與日月潭國家風景區管理處、國姓鄉公所合作規劃，並於4至6月推出20條南投地區的農村深度旅遊路線，透過防疫、分流方式帶民眾安心農遊。

水保局副局長林長立指出，而南投水沙連地區擁有台灣特有種白魚、台灣樹蛙等動物，也能進行賞蝶或體驗生態調查，是台灣生態密度最豐富的地區，水保局與日管處合作開發多元旅遊模式已5年，今年更串連國姓鄉公所共同規畫推遊程。

日管處處長簡慶發表示，每年4到6月進入賞螢季，日管處跟南投分局推出「星光螢火蟲季」，今年七大賞螢地區包含桃米、蓮華池、大林、水社、頭社、潭南及雙龍等賞螢據點，可欣賞黃緣螢、黑翅螢、大端黑螢、梭德氏脈翅螢等螢火蟲。

除了賞螢，水保局今年也將優遊農村的農遊品牌帶入「跟著蝴蝶去旅行」系列活動，與旅行社業者合作推出包車旅遊、親子家庭等小眾套裝旅遊行程，將帶民眾尋訪漫遊當地蝴蝶小鎮漫遊，並融入在地生態及生活體驗，品嘗特色餐飲及美食。

水保局南投分局長陳榮俊說，今年農遊路線又以3大主題作為生態遊程的推薦，第一推薦埔里魚池以春季夜間觀察的生態活動，賞螢更加碼觀察夜間精靈「螢光蕈」；第二推薦集集大山生態步道，搭配蕨類採集活動，並製作成蕨類上板體驗。

第三推薦則為國姓咖啡之旅，糯米橋休閒農業區為低海拔咖啡莊園密度分佈最高的區域，除了能品嚐台灣的精品手沖咖啡，更可以在國姓的客莊體驗客家牛汶水、真柏手作體驗、咖啡烘豆、香茅精油DIY等精彩的農遊體驗。

而為因應防疫，水保局表示，今年以「防疫心旅遊」策略防疫分流，單日單時段僅接待單一團體、預約制落實遊客來源單一、農遊皆採用開放空間體驗，詳細遊客可透過「跟著蝴蝶去旅行」網頁訂購。

水保局南投分局與日管處合作推出桃米社區蝴蝶生態調查體驗營，可近距離觀察上百種蝴蝶。圖／水保局南投分局提供
水保局南投分局與日管處合作推出桃米社區蝴蝶生態調查體驗營，可近距離觀察上百種蝴蝶。圖／水保局南投分局提供
水保局南投分局串連日管處、國姓公所等單位透過防疫、分流方式推出集集大山蕨類採集等農遊體驗。圖／水保局南投分局提供
水保局南投分局串連日管處、國姓公所等單位透過防疫、分流方式推出集集大山蕨類採集等農遊體驗。圖／水保局南投分局提供

南投 水保局 賞螢

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