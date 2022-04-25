跟著蝴蝶去旅行 南投水保局推防疫農村深度遊程

春暖花開，為提供熱愛生態、小鎮漫遊旅客豐富深度的農村體驗，農委會水土保持局南投分局與日月潭國家風景區管理處、國姓鄉公所合作規劃，並於4至6月推出20條南投地區的農村深度旅遊路線，透過防疫、分流方式帶民眾安心農遊。

水保局副局長林長立指出，而南投水沙連地區擁有台灣特有種白魚、台灣樹蛙等動物，也能進行賞蝶或體驗生態調查，是台灣生態密度最豐富的地區，水保局與日管處合作開發多元旅遊模式已5年，今年更串連國姓鄉公所共同規畫推遊程。

日管處處長簡慶發表示，每年4到6月進入賞螢季，日管處跟南投分局推出「星光螢火蟲季」，今年七大賞螢地區包含桃米、蓮華池、大林、水社、頭社、潭南及雙龍等賞螢據點，可欣賞黃緣螢、黑翅螢、大端黑螢、梭德氏脈翅螢等螢火蟲。

除了賞螢，水保局今年也將優遊農村的農遊品牌帶入「跟著蝴蝶去旅行」系列活動，與旅行社業者合作推出包車旅遊、親子家庭等小眾套裝旅遊行程，將帶民眾尋訪漫遊當地蝴蝶小鎮漫遊，並融入在地生態及生活體驗，品嘗特色餐飲及美食。

水保局南投分局長陳榮俊說，今年農遊路線又以3大主題作為生態遊程的推薦，第一推薦埔里魚池以春季夜間觀察的生態活動，賞螢更加碼觀察夜間精靈「螢光蕈」；第二推薦集集大山生態步道，搭配蕨類採集活動，並製作成蕨類上板體驗。

第三推薦則為國姓咖啡之旅，糯米橋休閒農業區為低海拔咖啡莊園密度分佈最高的區域，除了能品嚐台灣的精品手沖咖啡，更可以在國姓的客莊體驗客家牛汶水、真柏手作體驗、咖啡烘豆、香茅精油DIY等精彩的農遊體驗。