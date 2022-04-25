家長確診孩子怎辦？議員籲中市配套 社局：沙盤推演

疫情單日確診數全國破5000例，台中市議員陳成添指出，若家長確診，兒童的照護將是一大問題。現在人心惶惶，不少家長、學校、醫院均呼籲政府應訂出配套措施，來保護兒童安全。

台中市議會目前進行民政業務質詢，市議員陳成添指出，若家長中1人確診，另1人勢必得請假照顧孩子而無法工作；若父母都確診，那孩子誰來照顧？萬一家庭系統親友在外地恐無法及時支援，他建議市府盡速研擬配套措施，例如與社工單位合作、編列相關補助預算等。

社會局長彭懷真指出，市府勞工局、衛生局、社會局等跨局前天討論到兒童照護問題，父母可請假照顧，但父母雙確診時兒童照顧問題也預作沙盤推演，但兒童照護須考量到家庭及兒童的各別差異情況，還須更深入的討論。

民政局長吳世瑋回應，依照現行居家照護規範，若家庭符合居家照護條件，會一併納入，而父母確診兒童也須匡列隔離，這幾天各區公所啟動居家照護關懷中心，協助民眾居家照護事宜。