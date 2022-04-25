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埔里廠房遭棄千噸廢棄物 地主無力清運求助縣府

中央社 / 南投縣25日電

南投縣埔里鎮一處廠房遭棄置大量廢棄物，環保局估約1054公噸，由於源頭尚未查獲、傾倒司機不願負責，地主無力負擔逾5000萬元清運費，向縣府求助，縣長林明溱今天指示加強追源頭。

南投縣埔里鎮枇杷里慈恩社區一處廠房遭棄置大量廢棄物，附近居民發現檢舉，南投縣政府環境保護局會同警方、地主進入查看，發現大批廢塑膠料太空包、桶裝爐渣、化學溶劑、集塵灰等，不過承租者早已逃逸，如此「先租後棄」的環保犯罪，讓收費出租地主非常無奈。

南投縣長林明溱今天主持縣務會議，環保局長李易書會中提出民眾陳情指稱，位於慈恩社區的土地出租後遭人濫倒、棄置大量廢棄物，內容包括爐渣、集塵灰等，經評估清理完成需花費新台幣5000萬元至1億元，因無力負擔向縣府求助，希望幫忙清運。

林明溱除強調對不法行為絕不寬貸，也指出縣內觀光、交通便利、幅員廣闊，不法人士將工業廢棄物載往縣內偏鄉或無人山區傾倒、棄置，這次接到民眾陳情，縣府估計清運費逾5000萬元，除縣庫財政無力額外負擔，縣府也不應替棄置廢棄物的不法人士處理後續。

林明溱表示，除指示環保局會同警察局成立專案小組查緝偷倒、濫倒廢棄物行為，也請警察局追查來源，由源頭處理廢棄物後續清運或載回，才是正確作法，並請環保局持續加強查緝廢棄物不法傾倒。

李易書指出，載廢棄物來倒的司機早已落網，縣府要求清運、移送強制執行，不過司機無力負責，說出幾個廢棄物來源，經追查研判供詞不實；由於地主稱就算賣地仍無法負擔清運費，希望縣府協助，縣長林明溱指示加強追查源頭，依廢棄物清理法要求運回。

廢棄物 林明溱 南投

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