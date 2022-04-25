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彰化別再「薪酸」！王惠美勞動節喊話：為勞工加薪
五一勞動節即將來臨，擁有64萬名勞工的彰化縣，為維護勞工的權益，將成立勞動條件諮詢師，並首辦在周六加開勞資調解會議，針對身障勞工的求職，提供每人12次即時性求職上工交通補助，增加就業成功率。縣長王惠美並再次呼籲企業主，提高勞工的薪資。
彰化縣連三年的平均薪資所得，都是居各縣市最後一名，主要是彰化多是傳統產業及中小企業，企業主不如科技大廠給予較高薪資，今天在五一勞動節前夕，縣長王惠美今天在縣府勞工處宣示五項勞政創新措施的場合，再度語重心長地呼籲企業主提高勞工薪資，創造勞資雙贏。
很多企業主或勞工由於勞工法令不熟，以致違反法令或權益受損，彰化縣政府勞工處因此成立勞動條件諮詢師，勞工處勞動條件科科長黃國綸說，除了有專人接受電話諮詢外，還可指派勞動條件諮詢師到職場，提供個別化職場權困境的協助，督促雇主合法及解決勞工權益的問題，以免企業主遭「不教而殺」。
彰化縣並首辦周六調解，勞工處勞資關係科長劉幸芬說，目前各縣市的勞資調解都在周一到周五舉辦，但勞工參加調解，往往必須向雇主請假，且在假日時間也比較方便，特別加開周六調解會議時段，提供勞資更完善的服務。
在落實職場安全方面，勞工處邀請勞動部職安署中區職安中心、財團法人安全衛生技術中心等30個網絡單位，成立工安大聯盟，協力合作降低職業災害，營造友善工作環境。
另首辦身障勞工求職交通補助，提供身障勞每人12次即時性求職上工計程車費補助，讓身障者運用在求職與就業初期，有便捷的交通工具，增加就業成功率；同時，針對看護移工及雇主，勞工處表示會積極協助勞雇雙方建立關係與溝通管道，減少爭議發生，並即時轉介長照需求或居家照護竹土手舟。
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