快訊

總統府再爆6案 新增5憲兵、1車籍管理員工確診

美國前進戰略能對抗中國？ 看濱海作戰團的變革

馬克宏驚險連任：面對分裂「四個法國」？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化別再「薪酸」！王惠美勞動節喊話：為勞工加薪

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
在五一勞動節前夕，彰化縣勞工處推出五項勞政新措施，促進勞資雙贏。記者劉明岩／攝影
在五一勞動節前夕，彰化縣勞工處推出五項勞政新措施，促進勞資雙贏。記者劉明岩／攝影

五一勞動節即將來臨，擁有64萬名勞工的彰化縣，為維護勞工的權益，將成立勞動條件諮詢師，並首辦在周六加開勞資調解會議，針對身障勞工的求職，提供每人12次即時性求職上工交通補助，增加就業成功率。縣長王惠美並再次呼籲企業主，提高勞工的薪資。

彰化縣連三年的平均薪資所得，都是居各縣市最後一名，主要是彰化多是傳統產業及中小企業，企業主不如科技大廠給予較高薪資，今天在五一勞動節前夕，縣長王惠美今天在縣府勞工處宣示五項勞政創新措施的場合，再度語重心長地呼籲企業主提高勞工薪資，創造勞資雙贏。

很多企業主或勞工由於勞工法令不熟，以致違反法令或權益受損，彰化縣政府勞工處因此成立勞動條件諮詢師，勞工處勞動條件科科長黃國綸說，除了有專人接受電話諮詢外，還可指派勞動條件諮詢師到職場，提供個別化職場權困境的協助，督促雇主合法及解決勞工權益的問題，以免企業主遭「不教而殺」。

彰化縣並首辦周六調解，勞工處勞資關係科長劉幸芬說，目前各縣市的勞資調解都在周一到周五舉辦，但勞工參加調解，往往必須向雇主請假，且在假日時間也比較方便，特別加開周六調解會議時段，提供勞資更完善的服務。

在落實職場安全方面，勞工處邀請勞動部職安署中區職安中心、財團法人安全衛生技術中心等30個網絡單位，成立工安大聯盟，協力合作降低職業災害，營造友善工作環境。

另首辦身障勞工求職交通補助，提供身障勞每人12次即時性求職上工計程車費補助，讓身障者運用在求職與就業初期，有便捷的交通工具，增加就業成功率；同時，針對看護移工及雇主，勞工處表示會積極協助勞雇雙方建立關係與溝通管道，減少爭議發生，並即時轉介長照需求或居家照護竹土手舟。

彰化縣長王惠美在五一勞動前夕，呼籲企業主為勞工加薪。記者劉明岩／攝影
彰化縣長王惠美在五一勞動前夕，呼籲企業主為勞工加薪。記者劉明岩／攝影
在五一勞動節前夕，彰化縣勞工處推出五項勞政新措施，促進勞資雙贏。記者劉明岩／攝影
在五一勞動節前夕，彰化縣勞工處推出五項勞政新措施，促進勞資雙贏。記者劉明岩／攝影

求職 身障者

延伸閱讀

半線鮭魚音樂祭持續到今晚 彰化縣高中職學生秀才藝

苦守寒窯18年！伯立歐家園動土 打造身障者溫暖後盾

彰化疫苗4天內打完 預計下周會來新疫苗

彰中校慶賴清德到場祝賀 與王惠美交頭接耳為這件事

相關新聞

南投工廠變垃圾場！遭丟上千噸廢棄物清運恐破億

南投埔里慈恩社區遭環保蟑螂租地棄置垃圾，3年多前被查獲，但不法業者無力清運堆放至今，而上千噸廢棄物清運費需5千萬至上億元...

搶年底前完成台中海線清水火車站跨站天橋和海生館趕工

台中市海線重大建設的清水火車站跨站天橋、濱海橋與海生館，目前趕工中，台中市議長張清照今上午與中市府建設局長陳大田等人實勘...

家長確診孩子怎辦？議員籲中市配套 社局：沙盤推演

疫情單日確診數全國破5000例，台中市議員陳成添指出，若家長確診，兒童的照護將是一大問題。現在人心惶惶，不少家長、學校、...

彰化別再「薪酸」！王惠美勞動節喊話：為勞工加薪

五一勞動節即將來臨，擁有64萬名勞工的彰化縣，為維護勞工的權益，將成立勞動條件諮詢師，並首辦在周六加開勞資調解會議，針對...

中市準公托 議員：低薪高風險

政府推動準公共化托育政策，台中市議員陳文政指出，近年政府要求限制收費天花板，又未如公托補助改善軟硬體等措施，人才不久留。...

振興加碼 她抽中35個獎 彰縣要查

彰化縣振興經濟加碼方案4月12日舉辦第2次直播抽獎，有一名蕭姓女子中了35個獎次，可獲得6萬6500元現金，縣府經綠處表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。