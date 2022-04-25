南投工廠變垃圾場！遭丟上千噸廢棄物清運恐破億
南投埔里慈恩社區遭環保蟑螂租地棄置垃圾，3年多前被查獲，但不法業者無力清運堆放至今，而上千噸廢棄物清運費需5千萬至上億元，地主陳情盼協助移除，但縣庫拮据，縣府環保局及警方組成專業小組溯源，找出委託者並要求清運。
環保局長李易書今在縣務會議指出，2018年有環保蟑螂在埔里慈恩社區承租土地設置簡易鐵皮工廠，隨後將裝有廢液、塑膠、橡膠、底渣及爐灰等事業廢棄物的太空袋、鐵桶、貝克桶、塑膠桶，非法棄置於廠房，2019年遭該局人員查獲。
李表示，當時即追查並逮到承租工廠的不法業者將其依送法辦，粗估若要清運廠內上千噸事業廢棄物，經費需5千萬至上億元，為此強制執行查扣該業者相關財產，以清除該廠內廢棄物，未料該業者早已脫產，導致無經費可清運。
而這上千噸事業廢棄物棄置於慈恩社區至今已3年多，且部分堆置廠外，受時間及氣候影響，有些廢棄物外包裝漸風化破損，鐵桶也因長期放置鏽蝕，包裝袋、包裝桶若破裂恐有汙染土壤及地下水疑慮，地主也向民代陳情，盼縣府協助移除。
對此，縣長林明溱當場指示環保局與警察局組成專案小組溯源，他說，這些事業廢棄物對環境有害且具危險性，但清運所費不貲，縣庫難以負擔，也不能全民買單，而該案有抓到行為人，後續加強向上追查，找出委託者，並要求其載回處理。
李易說則表示，廢棄物產生者未盡到妥善清理責任，因此將可依「廢棄物清理法」要求其將垃圾運回，將環境恢復原貌；後續也會要求地主針對該場域加裝監視設備，並增設門鎖強化控管，降低又遭棄置風險，未來出租土地也應了解掌握用途。
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