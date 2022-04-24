每年1萬2千名兒童受虐 家扶籲「大聲說愛，不要傷害」

家扶基金會推動428兒保日至今第10年，南台中家扶今舉行「大聲說愛，不要傷害！」兒保踩街活動，150多人上街頭，穿白T、變裝及路走運動響應，踩街路線別具巧思，走在自由路、經過台中地方法院、光明國中，代表與民眾、孩子走出黑暗，一起迎向光明。

南台中家扶主任王金敦表示，家扶觀察發現，近年兒少受虐數據持續盤旋高峰，衛福部統計，2019年2021年，每年都約1萬1000名到1萬2000名孩子受到虐待或有兒少問題，孩子是否被好好照顧、能否健康成長，需要各界持續關注。

踩街活動有台中女中樂隊、文華高中舞蹈班、台體大舞蹈系、台中一中「口琴之狼」社團、台中市媽媽協會、弘光科大諮輔志工隊及天顯宮神將組陪伴與演出，家扶培力的拉拉門社區家長劇團、沐舞舞團也共襄盛舉。有人cosplay化身蝙蝠俠、超人還有鬼滅之刃動漫角色，活動氣氛活潑溫馨。