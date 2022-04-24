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67公頃中央公園易迷路？ 台中市府：優化旅服中心建導覽APP

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
67公頃大的中央公園，旅遊資訊建置慢，遊客反映常迷路。記者陳秋雲／攝影
67公頃大的中央公園，旅遊資訊建置慢，遊客反映常迷路。記者陳秋雲／攝影

中央公園開幕近兩年，不少在地居民、遊客反映，園區內的旅遊資訊建置落後、路線指引不清楚，來訪的遊客常在偌大的園區迷路。另家長對園區內的12特色意象設施「霧煞煞」不知從何玩起？建設局指出，正積極辦理旅客服務中心優化，打造全國第一座航空主題的旅服中心，另培訓百名志工、建置導覽APP，優化腳步沒停過。

台中市西屯區議員擬參選人楊大鋐指出，他擔任議員服務處執行長，經常接到的投訴，指台中好不容易有座傲視全台的中央公園，但園區內的旅遊資訊落後、路線指引不清楚，遊客常迷路。

楊大鋐說，他常帶孩子到園區內玩，不少親子在現場，對所謂的12感官設施「有看沒有懂」，只是高級版的「罐頭遊具」。楊大鋐指出， 建置完善的旅遊資訊的和清楚的路線指引是遊客最基本的需求，連最基本的需求都無法滿足遊客，花再多的錢蓋硬體建設，也難讓民眾起共鳴。

另有市民投書，指水湳機場是中央公園的前身，但目前園區看不到任何機場、航空或飛行元素，非常可惜。

市府建設局指出，中央公園開放以來，市府優化園區的腳步從來沒停過。為了拓展更國際、更多元的遊戲空間，建設局正規劃以航空為主題的旅客中心，除了讓民眾了解中央公園以及水湳機場的「前世今生」外，設置航空展示區、飛機模型展示區、主題展及互動式模擬體驗遊戲等，並提供公園導覽諮詢服務，預計年底完成。

建設局另發包中央公園內大型飛行主題遊戲場，公園內不但可以運動、賞景、賞鳥，可以逛主題館，親子遊戲有趣好玩。活化閒置設施，如12感官設施如生活體驗區及味覺體驗區，其中生活體驗區預計6月份營運。

建設局表示，將培訓志工，民眾可申請導覽，更了解中央公園。並推出行動導覽APP，提供民眾e手掌握中央公園，智慧化遊中央公園。

親子同遊中央公園，對12感官設施有看沒有懂，不知如何體驗。建設局表示，持續活化，6月營運。記者陳秋雲／攝影
親子同遊中央公園，對12感官設施有看沒有懂，不知如何體驗。建設局表示，持續活化，6月營運。記者陳秋雲／攝影

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