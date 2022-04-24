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生人迴避！ 彰化縣和美鎮26日晚間有「送肉粽」儀式
彰化縣和美鎮和中廣場日前發生自縊案件，和北里辦公處發出公告，表示本月26日晚間9點起，將在事發地點舉辦送煞科儀，如有忌諱者，建議避免出入和中廣場，法會圓滿結束，10點半由法師押送車載直至出海口，此時段沿途，有禁忌者敬請迴避。
和北里辦公處並公布送煞路線，從和美鎮和中廣場結束法會科儀後，沿著彰美路6段61巷，轉彰美路6段送往伸港方向到達海邊。和北里辦公室表示，此一送煞科儀，是為祈求「亡者安息、存者安心」，順應民情不得不為之習俗，對於造成鄉親及店家的困擾與不便，里辦代遺眷致上十二萬分歉意。
「送肉粽」是彰化沿海數百年來的習俗，為避免民眾對發生過上吊不幸的事情的地點，不要存有恐懼與不安，因此透過「送肉粽」科儀安民心，將上吊的繩子等物，送往海邊化掉。送肉粽路線當晚，各家戶都會緊閉門窗或足不出戶，宮廟也會分送符咒讓民眾貼在門外，祈求平安。
地方人士指出，相對於沿海的鹿港地區送肉粽，大多徒步沿途做法、鞭炮沖天，時間較長，參與者較多，比較容易造成民眾恐慌，和美鎮這名亡者的送肉粽儀式，先在事發的和中廣場舉辦科儀，再由法師押車載出海，速度快，就算會車也往往不知情，因此沿途民眾不必恐慌，但沒事盡量不要跑，早點回家。
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